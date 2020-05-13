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O gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç sürprizi

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bu kez işini sağlama alıyor. Transfer sezonu başlamamasına rağmen Cimbom, Sivasspor'un iki yıldız orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elden kaçırmak istemiyor… Transferin gözdesi iki yıldız için Aslan'ın sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı… İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray

13 Mayıs 2020 Çarşamba 06:43 Güncelleme: 13.05.2020 06:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





