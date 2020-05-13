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O gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç sürprizi
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bu kez işini sağlama alıyor. Transfer sezonu başlamamasına rağmen Cimbom, Sivasspor'un iki yıldız orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elden kaçırmak istemiyor… Transferin gözdesi iki yıldız için Aslan'ın sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı… İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray
13 Mayıs 2020 Çarşamba 06:43
Güncelleme: 13.05.2020 06:43
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Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sivasspor'un iki yıldız orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için Aslan'ın sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı...
TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA Takvim'in haberine göre; Cimbom'un Sivas ile sözleşmesi bitecek iki yıldızla karşılıklı protokol yaptığı öğrenildi. Bu protokole göre iki taraftan bir anlaşmayı bozarsa tazminat ödemek zorunda kalacak…
VEDAT MURİÇ ÖRNEĞİ! Bilindiği gibi G.Saray, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ile her konuda anlaşmış ancak bu anlaşma sözde kaldığı için transfer gerçekleşmemişti. Aslan bu nedenle işi sağlama alıyor.
LİSTEDE OĞULCAN DA VAR Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'tan sonra Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ve Antalyasporlu Nazım Sangare'yi de kadrosuna katmak istiyor…