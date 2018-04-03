Ndiaye bin pişman
4. MAÇINDA KAVGA!
Southampton ile golsüz sona eren maçta ise oynanan karşılaşmadan çok, Ndiaye'nin takım arkadaşı ile yaşadığı kavga konuşulmuştu. Takım arkadaşı Martins Indi ile olan tartışması bir süre sonra kavgaya dönen Ndiaye, saha içinde büyük bir gerilime neden olmuş sinirlerine hakim olamayan Ndiaye'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirmişti..
PENALTIYA NEDEN OLDU
Ndiaye, son olarak Arsenal ile oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken bir pozisyondaki kontrolsüz müdahalesiyle penaltıya sebebiyet verdi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Aubameyang, N'Diaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Arsenal'in yıldız ismi Lacazette bu ikramı geri çevirmedi ve topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı. Geride kalan dakikalarda başka gol olmadı ve alınan bu sonucun ardından Arsenal 51 puana yükselerek Devler Ligi iddiasını sürdürdü. Stoke City ise arka arkaya 3. yenilgisini aldı..
KABUSTAN UYANAMIYOR...
Devre arasında Terim ve kurmaylarının kalmasını istediği ancak Premier Lig'de oynama isteğinden dolayı 16 milyon Euro karşılığında Stoke City'e transfer olan Senegalli oyuncu, yeni takımında 7 maçta forma giydi ve çıktığı bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Yıldız futbolcu Stoke City ile 7 maçta da ilk 11'de sahaya çıkarken 4 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı..
ASLAN, ONSUZ DA TAM GAZ
2017 - 2018 sezonu başında Osmanlıspor'dan transfer edilen Badou Ndiaye, sarı kırmızlı kulüpte 17 maça çıktı. Senegalli yıldız 1 gol atarken 3 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray, Ndiayesiz çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken 2 yenilgi yaşadı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda rakip filelere 22 gol gönderirken kalesinde 6 gol gördü.
SON 6 MAÇ! KÜMEYE DOĞRU...
Stoke City geride kalan 32 haftada sadece 27 puan toplayabildi. İngiliz ekip toplamda 6 galibiyet alabilirken 9 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Stoke City bu sonuçlarla ligin 19. sırasında sondan 1. durumda... İngiliz ekibin ligde 6 maçı kaldı ve bu maçların 3'ü deplasmanda. Ek olarak deplasman maçlarından biri Liverpool ile oynanacak ve Ndiaye ile arkadaşlarını zor bir süreç bekliyor... Ndiaye'nin Stoke City ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Hürriyet)
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