Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray ile Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinden önce sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, taraftarların heyecanla beklediği yıldız golcü Radamel Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan satır başları... Galatasaray son dakika haberleri...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 21:32 Güncelleme: 07.08.2019 21:32
Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray'da Falcao heyecanı yaşanıyor.

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Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Transferin gözde ismi Radamel Falcao'nun Galatasaray ile anlaşma sağladığı ve sarı-kırmızılı takımın Monaco ile bonservis pazarlığında olduğu iddia ediliyordu.

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Sarı-kırmızılı taraftarların Galatasaray'a transferini dört gözle beklediği dünya yıldızı Radamel Falcao ile ilgili Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Mustafa Cengiz: Dünya çapında yıldızları transfer etmek kolay değil. Seri de kolay olmadı.

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Olay sadece finansal konular değil. Çok fazla etken var.

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