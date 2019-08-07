Galatasaray ile Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinden önce sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, taraftarların heyecanla beklediği yıldız golcü Radamel Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan satır başları... Galatasaray son dakika haberleri...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 21:32
Güncelleme: 07.08.2019 21:32
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Galatasaray'da Falcao heyecanı yaşanıyor.
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Transferin gözde ismi Radamel Falcao'nun Galatasaray ile anlaşma sağladığı ve sarı-kırmızılı takımın Monaco ile bonservis pazarlığında olduğu iddia ediliyordu.
Sarı-kırmızılı taraftarların Galatasaray'a transferini dört gözle beklediği dünya yıldızı Radamel Falcao ile ilgili Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz: Dünya çapında yıldızları transfer etmek kolay değil. Seri de kolay olmadı.
Olay sadece finansal konular değil. Çok fazla etken var.