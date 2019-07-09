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Muriç'i Fener'e kaptıran Aslan bu kez işi bitiriyor! Süper golcü geliyor... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Senegalli oyuncunun yerini Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç ile doldurmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı forveti ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı. Bu olay sonrasında rotasını yurt dışına çeviren Cim Bom, menajerler aracılığıyla önerilen golcü oyuncu ile görüşmelere başladı ve transferi bitirmek için uğraş veriyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
9 Temmuz 2019 Salı 12:07
Güncelleme: 09.07.2019 12:07
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Golcü arayışlarını sürdüren ve Fenerbahçe ile girdiği Muriç derbisini kaybeden Galatasatay, yeni golcüsüne kavuşuyor...
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Şu ana kadar 5 yeni ismi kadrosuna katan Aslan, farklı isimler içinde temaslarını sürdürmeye devam ediyor.
Golcü bölgesinde Kostas Mitroglou gözden çıkarılırken, Mbaye Diagne'nin de transferle ayrılması bekleniyor.
Bu kapsamda iyi bir bitirici forvete ihtiyacı olan Galatasaray, dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyorken sarı kırmızılılara flaş bir öneri geldi.
Bu öneri karşısında düşünmeden görüşmelere başlayan Aslan, oyuncunun transferini gerçekleştirmek istiyor. Sarı kırmızılılar şayet transferi bonservis karşılığında bitiremezse kiralama yöntemine yönelecek. Detaylar şöyle;