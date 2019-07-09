Muriç'i Fener'e kaptıran Aslan bu kez işi bitiriyor! Süper golcü geliyor... Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Muriç'i Fener'e kaptıran Aslan bu kez işi bitiriyor! Süper golcü geliyor... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Senegalli oyuncunun yerini Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç ile doldurmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı forveti ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı. Bu olay sonrasında rotasını yurt dışına çeviren Cim Bom, menajerler aracılığıyla önerilen golcü oyuncu ile görüşmelere başladı ve transferi bitirmek için uğraş veriyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

9 Temmuz 2019 Salı 12:07 Güncelleme: 09.07.2019 12:07
Muriç'i Fener'e kaptıran Aslan bu kez işi bitiriyor! Süper golcü geliyor... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Golcü arayışlarını sürdüren ve Fenerbahçe ile girdiği Muriç derbisini kaybeden Galatasatay, yeni golcüsüne kavuşuyor...

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Muriç'i Fener'e kaptıran Aslan bu kez işi bitiriyor! Süper golcü geliyor... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Şu ana kadar 5 yeni ismi kadrosuna katan Aslan, farklı isimler içinde temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Muriç'i Fener'e kaptıran Aslan bu kez işi bitiriyor! Süper golcü geliyor... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Golcü bölgesinde Kostas Mitroglou gözden çıkarılırken, Mbaye Diagne'nin de transferle ayrılması bekleniyor.

Muriç'i Fener'e kaptıran Aslan bu kez işi bitiriyor! Süper golcü geliyor... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu kapsamda iyi bir bitirici forvete ihtiyacı olan Galatasaray, dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyorken sarı kırmızılılara flaş bir öneri geldi.

Muriç'i Fener'e kaptıran Aslan bu kez işi bitiriyor! Süper golcü geliyor... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu öneri karşısında düşünmeden görüşmelere başlayan Aslan, oyuncunun transferini gerçekleştirmek istiyor.
Sarı kırmızılılar şayet transferi bonservis karşılığında bitiremezse kiralama yöntemine yönelecek. Detaylar şöyle;

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