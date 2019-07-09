Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Senegalli oyuncunun yerini Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç ile doldurmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı forveti ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı. Bu olay sonrasında rotasını yurt dışına çeviren Cim Bom, menajerler aracılığıyla önerilen golcü oyuncu ile görüşmelere başladı ve transferi bitirmek için uğraş veriyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...