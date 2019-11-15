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15 Kasım 2019, Cuma
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Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız

Wolfsburg'lu 10 numaranın amcası İlhan Mallı, Galatasaray'la hemen masaya oturabileceklerini kaydetti. Anlaşma olması durumunda Alman ekibinin kolaylık göstereceğini de dile getirdi.
15 Kasım 2019 Cuma 07:24 Güncelleme: 15.11.2019 07:24
Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız

Adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Yunus Mallı için menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı'dan transfer açıklaması geldi.

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Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız

Radyospor'a konuşan İlhan Mallı, sarı-kırmızılı takıma sonuna kadar açık kapı bıraktı.

Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız

27 yaşındaki oyuncunun, Wolfsburg'da sistem nedeniyle yedek kaldığını belirten amca Mallı, "Yunus her an oynamaya hazır. Temsilciler Galatasaray adına bizimle temasa geçiyor ama bunu istemiyoruz. Yönetim bizle görüşmek isterse hazırız" diye konuştu.

Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız

YUNUS'U MİLLİ TAKIMA TERİM KAZANDIRDI

İlhan Mallı, Yunus'un Galatasaray'la anlaşması halinde Alman ekibinin zorluk çıkarmayacağını da kaydetti.

Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız

Teknik direktör Fatih Terim'in Yunus'u zaten tanıdığını sözlerine ekleyen Mallı, "Fatih Terim'i herkes biliyor. Yunus'u daha önce milli takıma kazandırdı. Önümüzdeki günler belirleyici olacaktır" ifadelerini kullandı. Amca Mallı ayrıca, oyuncunun iyi bir performans göstermesi halinde Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in bunu değerlendireceğine inandığını da dile getirdi.

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