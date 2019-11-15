Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız

Teknik direktör Fatih Terim'in Yunus'u zaten tanıdığını sözlerine ekleyen Mallı, "Fatih Terim'i herkes biliyor. Yunus'u daha önce milli takıma kazandırdı. Önümüzdeki günler belirleyici olacaktır" ifadelerini kullandı. Amca Mallı ayrıca, oyuncunun iyi bir performans göstermesi halinde Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in bunu değerlendireceğine inandığını da dile getirdi.