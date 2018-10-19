Mehmet Helvacı G.Sarayın UEFA süreci hakkında konuştu! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Mehmet Helvacı G.Saray'ın UEFA süreci hakkında konuştu!

    G.Saray'ın eski 2.başkanı Mehmet Helvacı, sarı kırmızılı ekibin UEFA süreci hakkında yorumlarda bulundu.
    19 Ekim 2018 Cuma, 12:19:29 Güncelleme: 12:23:13
    Mehmet Helvacı G.Sarayın UEFA süreci hakkında konuştu!

    G.Saray'ın eski 2.Başkanı Mehmet Helvacı, sarı kırmızılı ekibin UEFA FFP süreci hakkında detaylı yorumlarda bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mehmet Helvacı G.Sarayın UEFA süreci hakkında konuştu!

    İşte Mehmet Helvacı'nın Radyospor'a yaptığı açıklamadan satır başları;

    Mehmet Helvacı G.Sarayın UEFA süreci hakkında konuştu!

    "TERİM GALATASARAY'DIR"

    "Ben Fatih Terim'i Galatasarayla özdeşleştiren biriyim ve başka takımı çalıştırmıyorsa Galatasaray'da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fatih Terim, Galatasaray'da hep başarılı olmuştur."

    Mehmet Helvacı G.Sarayın UEFA süreci hakkında konuştu!

    "Fatih Terim'in başkan olması için aday olması gerekiyor. Ayrıca hem hocalık hem de başkanlık aynı anda kolay olmaz, bence hoca olarak devam etmeli."

    Mehmet Helvacı G.Sarayın UEFA süreci hakkında konuştu!

    "Umarım sakat oyuncular bir an önce iyileşir ve bu dönemi kayıpsız geçmeyi başarırız. Hoca elindeki kadroyla en iyi şekilde buraları geçecektir düşüncesindeyim."

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