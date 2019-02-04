Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Luyindama transferi hakkında Standard Liege'den flaş açıklama

Galatasaray'ın transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna dahil ettiği Kongolu stoper için Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi'den açıklama geldi.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 12:04:09 Güncelleme: 12:21:25
Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama

Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama hakkında Belçika'dan flaş bir açıklama geldi.

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Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama

Venanzi, "3 milyon euro kazandık. Buna ihtiyacımız vardı. Ayrıca Galatasaray Luyindama'yı satın almak isterse 5 milyon euro ödeyecek" açıklamasını yaptı.

Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi ilk maçında 58 kez topla buluştu, yüzde 89 pas yüzdesi ile oynadı.

Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama

Hiç top kapamadı. Girdiği 7 hava topu mücadelesinin 4'ünü kazandı.

Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama

2 pas arası yaptı. 7 sahipsiz top kazandı. 1 şut engelleyip, 3 de uzaklaştırma yaptı.

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