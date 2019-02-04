Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama - Fotomaç
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Luyindama transferi hakkında Standard Liege'den flaş açıklama
Galatasaray'ın transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna dahil ettiği Kongolu stoper için Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi'den açıklama geldi.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 12:04:09
Güncelleme: 12:21:25
Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama hakkında Belçika'dan flaş bir açıklama geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Venanzi, "3 milyon euro kazandık. Buna ihtiyacımız vardı. Ayrıca Galatasaray Luyindama'yı satın almak isterse 5 milyon euro ödeyecek" açıklamasını yaptı.
Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi ilk maçında 58 kez topla buluştu, yüzde 89 pas yüzdesi ile oynadı.
Hiç top kapamadı. Girdiği 7 hava topu mücadelesinin 4'ünü kazandı.
2 pas arası yaptı. 7 sahipsiz top kazandı. 1 şut engelleyip, 3 de uzaklaştırma yaptı.