Luis Muriel 24 Aralıkta Galatasaray için geliyor! - Galeri - Fotomaç
13 Aralık 2018, Perşembe
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Luis Muriel 24 Aralık'ta Galatasaray için geliyor!

Galatasaray golcüsüne kavuşuyor. Sarı kırmızılı yönetim, Sevilla ve Kolombiyalı golcü ile prensipte anlaştı. İşlemlerin tamamlanması için görüşmeler sürüyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 21:48:24 Güncelleme: 08:00:10
Luis Muriel 24 Aralıkta Galatasaray için geliyor!

Forvet eksikliği Galatasaray'a pahalıya mal olurken taraftarların beklediği müjdenin verileceği tarih belli oldu.

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Luis Muriel 24 Aralıkta Galatasaray için geliyor!

Sevilla ve Luis Muriel ile centilmenlik anlaşması yapan ve sessizliğini koruyan sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı golcüyü 24 Aralık Pazartesi günü açıklamayı planlıyor.

Luis Muriel 24 Aralıkta Galatasaray için geliyor!

Sevilla'nın 23 Aralık'ta oynayacağı Leganes maçından sonra Muriel'le ilgili resmi işlemler başlayacak.

Luis Muriel 24 Aralıkta Galatasaray için geliyor!

GÖZLER DİĞER GOLCÜLERDE

Yönetim de transfer işlemleri başladığı gün taraftara Muriel'le ilgili bir müjde vermeyi planlıyor.

Luis Muriel 24 Aralıkta Galatasaray için geliyor!

İşlemlerin uzamaması durumunda KAP'a yapılacak bildirim ise 2 Ocak Çarşamba günü olacak.

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