Luis Muriel 24 Aralıkta Galatasaray için geliyor!

Luis Muriel 24 Aralık'ta Galatasaray için geliyor!

Galatasaray golcüsüne kavuşuyor. Sarı kırmızılı yönetim, Sevilla ve Kolombiyalı golcü ile prensipte anlaştı. İşlemlerin tamamlanması için görüşmeler sürüyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 21:48:24 Güncelleme: 08:00:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





