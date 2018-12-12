Luis Muriel 24 Aralıkta Galatasaray için geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Luis Muriel 24 Aralık'ta Galatasaray için geliyor!
Galatasaray golcüsüne kavuşuyor. Sarı kırmızılı yönetim, Sevilla ve Kolombiyalı golcü ile prensipte anlaştı. İşlemlerin tamamlanması için görüşmeler sürüyor.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 21:48:24
Güncelleme: 08:00:10
Forvet eksikliği Galatasaray'a pahalıya mal olurken taraftarların beklediği müjdenin verileceği tarih belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevilla ve Luis Muriel ile centilmenlik anlaşması yapan ve sessizliğini koruyan sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı golcüyü 24 Aralık Pazartesi günü açıklamayı planlıyor.
Sevilla'nın 23 Aralık'ta oynayacağı Leganes maçından sonra Muriel'le ilgili resmi işlemler başlayacak.
GÖZLER DİĞER GOLCÜLERDE
Yönetim de transfer işlemleri başladığı gün taraftara Muriel'le ilgili bir müjde vermeyi planlıyor.
İşlemlerin uzamaması durumunda KAP'a yapılacak bildirim ise 2 Ocak Çarşamba günü olacak.