Kura sonrası Yusuf Günay'dan çarpıcı açıklamalar!

Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura sonrası Galatasaray ile Çaykur Rizespor eşleşmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüpte başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Günay çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Günay'ın o açıklamaları...
20 Aralık 2019 Cuma 13:14
Güncelleme: 20.12.2019 13:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşleşmeler sonucunda 4 büyük kulüpten Beşiktaş-Erzurumspor, Fenerbahçe-Kayserispor, Trabzonspor-Denizlispor, Galatasaray ise Çaykur Rizespor ile eşleşti.
Çaykur Rizespor eşleşmesini değerlendiren Günay, 'Türkiye Kupası denilince akla gelen ilk takım Galatasaray'dır. 18 kez kazandık, 19. kez kazanmak için de motivasyonumuz yüksek.' dedi.
Eşleşmeyi değerlendirmesinin ardından birçok konuya da değinen Günay, kayyum tehlikesi, Babel'in kulübü FIFA'ya şikayeti ve transferler gibi konulara yönelik açıklamalarda bulundu.
İŞTE GÜNAY'IN O AÇIKLAMALARI...
'KAYYUM ŞARTLARI OLUŞMUŞ DEĞİL' 'Kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açılmış durumda. Ama kayyum şartları oluşmuş değil.'