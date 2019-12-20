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Yusuf Günay'dan çarpıcı açıklamalar! Kayyum ve Arda Turan...

Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura sonrası Galatasaray ile Çaykur Rizespor eşleşmesinin ardından başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Günay çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Günay'ın o açıklamaları...

Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eşleşmeler sonucunda 4 büyük kulüpten Beşiktaş-Erzurumspor, Fenerbahçe-Kayserispor, Trabzonspor-Denizlispor, Galatasaray ise Çaykur Rizespor ile eşleşti.

Çaykur Rizespor eşleşmesini değerlendiren Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 'Türkiye Kupası denilince akla gelen ilk takım Galatasaray'dır. 18 kez kazandık, 19. kez kazanmak için de motivasyonumuz yüksek.' dedi.

Eşleşmeyi değerlendirmesinin ardından birçok konuya da değinen Günay, kayyum tehlikesi, Babel'in kulübü FIFA'ya şikayeti ve transferler gibi konulara yönelik açıklamalarda bulundu.

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20 Aralık 2019 , Cuma
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