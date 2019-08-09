İşte Galatasaray'ın Fransa'ya gitme sebebi! Falcao derken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak Fransa'ya gitti. Falcao transferini bitirmek için Monaco'lu yetkililerle görüşecek olan Albayrak'ın, tek isteğinin Kolombiyalı yıldız olmadığı ortaya çıktı...
9 Ağustos 2019 Cuma 15:29
Güncelleme: 09.08.2019 15:38
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Sezonu Süper Kupa zaferiyle birlikte 3 kupa ile tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı-Kırmızılı ekip Falcao transferinde mutlu sona yaklaşırken, orta saha için arayışlar devam ediyor.
Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut ikilisi Falcao transferine nokta koymak için Fransa'ya giderken, masada Falcao'dan başka bir ismin daha bulunduğu öğrenildi.
Seri'nin yanına mutlaka bir takviye isteyen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlar devam ederken, Monaco'nun Faslı orta saha oyuncusu Ait Bennasser gündeme geldi.
Albayrak'ın, orta sahanın ortasında oynayan 23 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.