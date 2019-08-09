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Abdurrahim Albayrak Falcao için Fransa'ya gitti

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek üzere Fransa'ya gitti.

Galatasaray'da transferin gözdesi Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir oyuncunun kulübü Monaco ile görüşmeleri sürdüren, bugün Ahmet Bulut ile birlikte Nice'e gitti. Transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedildiği, Albayrak'ın Monaco ile son bir görüşme yapmak üzere Fransa'ya hareket ettiği öğrenildi. Uzun süren görüşmelerin ardından Galatasaray'ın 5 milyon Euro bonservis isteyen Monaco'yu 3 milyon Euro'ya ikna ettiği ve Albayrak'ın Fransız kulübüyle ödeme koşulları ile ilgili detayları konuşacağı belirtiliyor.

Albayrak, yolculuk öncesi ise havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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09 Ağustos 2019 , Cuma
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