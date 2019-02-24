Hector Herrera'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Sarı-kırmızılılar ile olumlu bir görüşme yaptıklarını bildiren menajer, "Türkler bize projelerinden bahsetti. Gerçekten tatmin edici bir sohbet oldu. Hector için planlarını anlattılar. Tabii kesin bir şey konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.