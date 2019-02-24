Hector Herrera'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!
Menajer Matias Bunge, "Galatasaray bize projelerinden bahsetti. Tatmin edici bir sohbet oldu" dedi. Portolu orta saha, sezon sonunda serbest kalacak.
24 Şubat 2019 Pazar 07:44
Güncelleme: 24.02.2019 07:44
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Hafta içinde oynanan Benfica maçı için takımla Portekiz'e giden Abdurrahim Albayrak'ın burada Meksikalı futbolcu Hector Herrera için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.
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Bu gelişmeler üzerine 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Matias Bunge de bir açıklama yaparak görüşmeyi doğruladı.
Portekiz basınına konuşan Bunge, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera için sarı-kırmızılılarla masaya oturduklarını söyleyip "İddialar doğru. Hector ile ilgilenen pek çok kulüp var. Bunlardan biri de Galatasaray" dedi.
Sarı-kırmızılılar ile olumlu bir görüşme yaptıklarını bildiren menajer, "Türkler bize projelerinden bahsetti. Gerçekten tatmin edici bir sohbet oldu. Hector için planlarını anlattılar. Tabii kesin bir şey konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.
Ofansif, merkez ve defansif orta saha olarak görev yapabilen Herrera'nın piyasa değeri 22 milyon euro civarında.