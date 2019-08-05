Gündeme bomba gibi düştü! Mehmet Topal dönüyor | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Gündeme bomba gibi düştü! Mehmet Topal dönüyor | Son dakika transfer haberleri

Defansa yerli oyuncu arayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bombayı patlattı. Sarı kırmızılılarda forvet transferi çalışmaları son hızla sürerken stoper ve ön libero çalışmaları da devam ediyordu... Gündeme bomba gibi düşen transfer haberi Mehmet Topal oldu. İşte son dakika Galatasaray-Mehmet Topal bombasının ayrıntıları...

5 Ağustos 2019 Pazartesi 14:01 Güncelleme: 05.08.2019 14:02
Gündeme bomba gibi düştü! Mehmet Topal dönüyor | Son dakika transfer haberleri

Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...

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Gündeme bomba gibi düştü! Mehmet Topal dönüyor | Son dakika transfer haberleri

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, rotasyonu bol bir kadro için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gündeme bomba gibi düştü! Mehmet Topal dönüyor | Son dakika transfer haberleri

Son hamle, Fenerbahçe'den ayrılan eski Galatasaraylı yıldız Mehmet Topal oldu.

Gündeme bomba gibi düştü! Mehmet Topal dönüyor | Son dakika transfer haberleri

Fatih Terim'in isteği sonrası yapılan hamlede 2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal yeniden sarı kırmızılı takıma doğru...

Gündeme bomba gibi düştü! Mehmet Topal dönüyor | Son dakika transfer haberleri

Şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.

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