Gündeme bomba gibi düşmüştü! Talisca ve Galatasaray...
Transfer sezonunun resmen açıklamasıyla birlikte transferde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor... Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Anderson Talisca'da son dakika gelişmesi... Konuya dair son bilgiler ortaya çıkarken transfer gerçeği belli oldu. İşte ayrıntılar:
9 Haziran 2019 Pazar 15:57
Güncelleme: 09.06.2019 16:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'tan Guangzhou Evergrande'a transfer olan ve Çin'de de gösterdiği başarılı performansla ayakta alkışlanan Anderson Talisca için Galatasaray zemin yoklamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şu sıralar adı sık sık Galatasaray'la anılan Brezilyalı yıldızın bir sonraki hedefinin neresi olduğu ortaya çıktı.
Hem Fabio Cannavaro hem de Talisca'ya yakın olan Türk menajerlerin verdikleri bilgilere göre; 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye ve Çin'de yeteri kadar oynadığı belirtildi.
Talisca'nın Guangzhou Evergrande macerasının ardından dünyaca ünlü kulübe imza atmak için çaba sarfettiği öğrenildi.