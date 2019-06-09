Gündeme bomba gibi düşmüştü! Talisca ve Galatasaray... - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Gündeme bomba gibi düşmüştü! Talisca ve Galatasaray...

Transfer sezonunun resmen açıklamasıyla birlikte transferde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor... Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Anderson Talisca'da son dakika gelişmesi... Konuya dair son bilgiler ortaya çıkarken transfer gerçeği belli oldu. İşte ayrıntılar:

9 Haziran 2019 Pazar 15:57 Güncelleme: 09.06.2019 16:04
Gündeme bomba gibi düşmüştü! Talisca ve Galatasaray...

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'tan Guangzhou Evergrande'a transfer olan ve Çin'de de gösterdiği başarılı performansla ayakta alkışlanan Anderson Talisca için Galatasaray zemin yoklamıştı.

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Gündeme bomba gibi düşmüştü! Talisca ve Galatasaray...

Şu sıralar adı sık sık Galatasaray'la anılan Brezilyalı yıldızın bir sonraki hedefinin neresi olduğu ortaya çıktı.

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Talisca ve Galatasaray...

Hem Fabio Cannavaro hem de Talisca'ya yakın olan Türk menajerlerin verdikleri bilgilere göre; 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye ve Çin'de yeteri kadar oynadığı belirtildi.

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Talisca ve Galatasaray...

Talisca'nın Guangzhou Evergrande macerasının ardından dünyaca ünlü kulübe imza atmak için çaba sarfettiği öğrenildi.

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Gündeme bomba gibi düşmüştü! Talisca ve Galatasaray...

Talisca'nın yeniden üst düzey bir ligde forma giymek istediği, Akşam'da yer alan habere göre; hedefinin Barcelona olduğu bildirildi.

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