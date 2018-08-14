G.Saray Gomisin yerine Oumar Niasseyi transfer ediyor

G.Saray Gomis'in yerine Oumar Niasse'yi transfer ediyor
14 Ağustos 2018 Salı, 13:22:12
Güncelleme: 13:23:51
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G.Saray Gomis'in yerine Oumar Niasse'yi transfer ediyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray aradığı golcüyü Ada'da buldu, yıldız isim için resmi hamle yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
G.Saray Gomis'in yerine Oumar Niasse'yi transfer ediyor
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, transferde rotasını İngiltere olarak belirledi.
G.Saray Gomis'in yerine Oumar Niasse'yi transfer ediyor
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Bir orta saha, bir stoper ve bir de forvet kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, önceliği golcüye verdi. Hedefteki isim ise Everton'un Senegalli yıldızı Oumar Niasse.
G.Saray Gomis'in yerine Oumar Niasse'yi transfer ediyor
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Galatasaraylı yöneticilerin, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 28 yaşındaki forveti gündemine aldığı ve Everton'a da Niasse için teklif yaptığı belirtildi.
G.Saray Gomis'in yerine Oumar Niasse'yi transfer ediyor
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GÖZLER MARCO SİLVA'DA
Cenk Tosun, Calvert-Lewin ve Sandro Ramirez'in arkasında kalan ve takımın dördüncü forveti konumuna düşen Niasse'ın G.Saray'dan gelen teklife sıcak baktığı belirtildi. Henry Onyekuru transferiyle iyi ilişkiler kuran iki takımın bu transferde de anlaştığı ancak son kararı Everton Menajeri Marco Silva'nın vereceği kaydedildi. Portekizli çalıştırıcıdan onay çıkarsa Niasse, Galatasaray-Göztepe maçını Türk Telekom Stadı'nda izleyecek.
G.Saray Gomis'in yerine Oumar Niasse'yi transfer ediyor
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2013-14 sezonunda Akhisarspor forması giyen Oumar Niasse, o sezon sonunda da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Yeşil-Siyahlılar, 5.5 milyon euro bedelle Senegalliyi Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya satmıştı. Lokomotiv'de iki sezon geçiren golcü oyuncu, 2016'da 18 milyon euroya Everton'a transfer oldu. Ancak İngiltere'de aradığı ortamı bulamayan Niasse, Everton formasını iki sezonda 33 kez giydi ve sadece 9 kez fileleri havalandırdı. (Güneş)