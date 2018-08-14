G.Saray Gomisin yerine Oumar Niasseyi transfer ediyor

2013-14 sezonunda Akhisarspor forması giyen Oumar Niasse, o sezon sonunda da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Yeşil-Siyahlılar, 5.5 milyon euro bedelle Senegalliyi Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya satmıştı. Lokomotiv'de iki sezon geçiren golcü oyuncu, 2016'da 18 milyon euroya Everton'a transfer oldu. Ancak İngiltere'de aradığı ortamı bulamayan Niasse, Everton formasını iki sezonda 33 kez giydi ve sadece 9 kez fileleri havalandırdı. (Güneş)