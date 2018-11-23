G.Saray - A. Konyaspor maçı öncesi ilginç görüntüler - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    G.Saray - A. Konyaspor maçı öncesi ilginç görüntüler

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u konuk ettiği maç öncesi Türk Telekom Stadı'na giden taraftarlar ilginç görüntülere şahit oldu.
    23 Kasım 2018 Cuma, 21:34:14 Güncelleme: 21:34:24
    G.Saray - A. Konyaspor maçı öncesi ilginç görüntüler

    Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında Süper Lig'de oynanan 13. hafta maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    G.Saray - A. Konyaspor maçı öncesi ilginç görüntüler

    Stat çevresinde görev alan güvenlik görevlilerinin arasında atlı polislerin de olması dikkati çekti.

    G.Saray - A. Konyaspor maçı öncesi ilginç görüntüler

    Türk taraftarların pek aşina olmadığı bu görüntüler sonrası taraftarlar bu anları telefonlarıyla fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

    G.Saray - A. Konyaspor maçı öncesi ilginç görüntüler

    Kimi taraftarlar da atlı polislerle birlikte fotoğraf çektirdi.

    G.Saray - A. Konyaspor maçı öncesi ilginç görüntüler

    Atlı polisler genellikle Avrupa ülkelerinde, özellikle de İngiltere Premier Lig maçlarında ve ABD'de MLS mücadelelerinde güvenliği sağlamak için görev yapıyor.

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