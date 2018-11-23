G.Saray - A. Konyaspor maçı öncesi ilginç görüntüler - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
G.Saray - A. Konyaspor maçı öncesi ilginç görüntüler
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u konuk ettiği maç öncesi Türk Telekom Stadı'na giden taraftarlar ilginç görüntülere şahit oldu.
23 Kasım 2018 Cuma, 21:34:14
Güncelleme: 21:34:24
Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında Süper Lig'de oynanan 13. hafta maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Stat çevresinde görev alan güvenlik görevlilerinin arasında atlı polislerin de olması dikkati çekti.
Türk taraftarların pek aşina olmadığı bu görüntüler sonrası taraftarlar bu anları telefonlarıyla fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
Kimi taraftarlar da atlı polislerle birlikte fotoğraf çektirdi.
Atlı polisler genellikle Avrupa ülkelerinde, özellikle de İngiltere Premier Lig maçlarında ve ABD'de MLS mücadelelerinde güvenliği sağlamak için görev yapıyor.