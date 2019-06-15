Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransız oyuncu Marion Torrent, Galatasaraylı yıldız futbolcu ile dalga geçti. Kadın futbolcunun sözleri o sırada canlı yayında olan bir televizyon kanalına yansıdı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)