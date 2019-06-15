Galatasaraylı yıldızla dalga geçip özür diledi - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaraylı yıldızla dalga geçip özür diledi

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransız oyuncu Marion Torrent, Galatasaraylı yıldız futbolcu ile dalga geçti. Kadın futbolcunun sözleri o sırada canlı yayında olan bir televizyon kanalına yansıdı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:28 Güncelleme: 15.06.2019 11:43
Galatasaraylı yıldızla dalga geçip özür diledi

2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa Kadın Milli Futbol Takımı, ilginç bir olayla gündeme geldi.

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Galatasaraylı yıldızla dalga geçip özür diledi

Takımın Montpellier'de forma giyen sağ beki Marion Torrent'in kameralara yansıyan bir konuşmasında Galatasaray'ın golcüsüyle dalga geçtiği görüldü.

Galatasaraylı yıldızla dalga geçip özür diledi

Geçtiğimiz hafta turnuvanın açılış mücadelesinde Parc des Princes'ta ağırladığı Güney Kore'yi farklı yenen Fransa Kadın Futbol Takımı, maç öncesi stadyumun çimlerini gezerken dikkat çeken bir olay yaşandı.

Galatasaraylı yıldızla dalga geçip özür diledi

Fransız futbolcu Marion Torrent, takım arkadaşı Viviane Asseyi'nin "Bu çimlerde bir zamanlar Ronaldinho da top koşturdu" demesi üzerine ironik bir şekilde "Mitroglou da" dedi.

Galatasaraylı yıldızla dalga geçip özür diledi

Bu diyalog yaşandığı sırada Canal televizyonunun yayında olmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

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