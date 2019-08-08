Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Sezonu kupayla açan Cimbom'da bazı isimlerin kötü oyunu Fatih Terim'i adeta çileden çıkarttı. Son düdükle beraber sevinçle beraber kızgın bir yüz ifadesi takınan Fatih Terim, yardımcılarıyla konuşarak gerekli uyarıların yapılmasını istedi.
8 Ağustos 2019 Perşembe 12:15 Güncelleme: 08.08.2019 12:15
Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, son dönemde Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda kupalara adeta ambargo koydu.

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Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Galatasaray dün Ankara Eryaman Stadı'nda Akhisar ile oynadığı Süper Kupa mücadelesini kazanırken, geçen sezondan bu yana 3. kupasını havaya kaldırdı.

Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Süper Lig takımları seviyesinde Türkiye'deki tüm kupaları müzesine götürmeyi başaran Cimbom, taraftarlarının yüzünü bir kez daha güldürdü.

Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

6. KEZ KALDIRDILAR

Teknik direktör Fatih Terim ise kupa koleksiyonuna bir yenisini ekledi, rekorunu iyice geliştirdi.

Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden Fatih hoca, dün Galatasaray'daki 20. kupasını kazanmış oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupa'yı en fazla kazanan ekip durumunda. Cimbom, toplamda 6. kez bu kulvarda hedefe ulaştı.

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