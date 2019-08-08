Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Sezonu kupayla açan Cimbom'da bazı isimlerin kötü oyunu Fatih Terim'i adeta çileden çıkarttı. Son düdükle beraber sevinçle beraber kızgın bir yüz ifadesi takınan Fatih Terim, yardımcılarıyla konuşarak gerekli uyarıların yapılmasını istedi.
8 Ağustos 2019 Perşembe 12:15
Güncelleme: 08.08.2019 12:15
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TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, son dönemde Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda kupalara adeta ambargo koydu.
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Galatasaray dün Ankara Eryaman Stadı'nda Akhisar ile oynadığı Süper Kupa mücadelesini kazanırken, geçen sezondan bu yana 3. kupasını havaya kaldırdı.
Süper Lig takımları seviyesinde Türkiye'deki tüm kupaları müzesine götürmeyi başaran Cimbom, taraftarlarının yüzünü bir kez daha güldürdü.
6. KEZ KALDIRDILAR
Teknik direktör Fatih Terim ise kupa koleksiyonuna bir yenisini ekledi, rekorunu iyice geliştirdi.
Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden Fatih hoca, dün Galatasaray'daki 20. kupasını kazanmış oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupa'yı en fazla kazanan ekip durumunda. Cimbom, toplamda 6. kez bu kulvarda hedefe ulaştı.