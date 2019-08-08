Galatasaraylı futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden Fatih hoca, dün Galatasaray'daki 20. kupasını kazanmış oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupa'yı en fazla kazanan ekip durumunda. Cimbom, toplamda 6. kez bu kulvarda hedefe ulaştı.