Galatasaraylı eski yıldız silah zoruyla kaçırıldı! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Galatasaraylı eski yıldız silah zoruyla kaçırıldı!

    Galatasaray'ın eski yıldızıyla ilgili gündeme bomba gibi bir olay düştü
    15 Kasım 2018 Perşembe, 16:32:04 Güncelleme: 16:38:50
    Galatasaraylı eski yıldız silah zoruyla kaçırıldı!

    Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaraylı eski yıldız silah zoruyla kaçırıldı!

    Bruma'nın sarı kırmızılı takıma transferi öncesinde silah zoruyla kaçırıldığı ortaya çıktı.

    Galatasaraylı eski yıldız silah zoruyla kaçırıldı!

    Portekiz basınına bomba gibi düşen iddiaya göre Bruma, sözleşmesini feshederek transfer olmak isteyince Sporting Lizbon Başkanı Bruno de Carvalho adeta çılgına döndü.

    Galatasaraylı eski yıldız silah zoruyla kaçırıldı!

    "BRUMA İÇİN SİLAHLI SALDIRGANLAR TUTULDU"
    Portekiz basınına konuşan Bruma'nın menajeri Catio Balde, "Sporting Başkanı, Brum bedelsiz ayrılmak isteyince çılgına döndü. Taraftar gruplarından Juve Leo'ya emir vererek Bruma'yı silah zoruyla kaçırdılar. Bruma'yı zorla bir kasabada bir süre tutulduktan sonra serbest bıraktılar" dedi.

    Galatasaraylı eski yıldız silah zoruyla kaçırıldı!

    Catio Balde, Bruma'nın serbest kaldıktan sonra Sporting Başkanı ile görüştüğünü ve sözleşmesini feshetmekten vazgeçtiğini söyledi.

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