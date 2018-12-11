Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri!

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında evinde Porto'ya 3-2'lik skorla kaybetmesine rağmen Gelsenkirchen'den gelen iyi haberle Avrupa'daki yoluna devam etti. Schalke 04'ün evinde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmesiyle temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansı yakaladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü TSİ 15:00'te yapılacak. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...
11 Aralık 2018 Salı, 23:00:30 Güncelleme: 00:20:00
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında evinde Porto'ya 3-2'lik skorla kaybetmesine rağmen Gelsenkirchen'den gelen iyi haberle Avrupa'daki yoluna devam etti. Schalke 04'ün evinde Lokomotiv Moskova'yı yenmesiyle temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansı yakaladı. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...
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