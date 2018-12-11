Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri! - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında evinde Porto'ya 3-2'lik skorla kaybetmesine rağmen Gelsenkirchen'den gelen iyi haberle Avrupa'daki yoluna devam etti. Schalke 04'ün evinde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmesiyle temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansı yakaladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü TSİ 15:00'te yapılacak. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...
11 Aralık 2018 Salı, 23:00:30 Güncelleme: 00:20:00
Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında evinde Porto'ya 3-2'lik skorla kaybetmesine rağmen Gelsenkirchen'den gelen iyi haberle Avrupa'daki yoluna devam etti. Schalke 04'ün evinde Lokomotiv Moskova'yı yenmesiyle temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansı yakaladı. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri!

Bayer 04 Leverkusen

Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri!

Salzburg

Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri!

Zenit

Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri!

Dinamo Zagreb

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN