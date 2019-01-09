Galatasarayın transferini yeni yenge Pan Idalgo Teixeira açıkladı - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın transferini yeni yenge Pan Idalgo Teixeira açıkladı

Portekiz'in Chaves takımında forma giyen 22 yaşındaki stoperin Galatasaray'a transferini eşi duyurdu.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 11:55:39 Güncelleme: 12:16:19
Galatasarayın transferini yeni yenge Pan Idalgo Teixeira açıkladı

Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira ve eşi Panidalgo Teixeira'dan sarı-kırmızılı takıma transferi doğrular paylaşımlar geldi.

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Galatasarayın transferini yeni yenge Pan Idalgo Teixeira açıkladı

Marcao isminin gündeme gelmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar Marcao_Galatasaray isminde bir hesap açtı. Brezilyalı futbolcu da bu hesabı anında takibe aldı.

Galatasarayın transferini yeni yenge Pan Idalgo Teixeira açıkladı

Sarı-Kırmızılı taraftarların yeni yengesi olması beklenen Panidalgo İstanbul ve Galatasaray'a hoş geldin diyen bir taraftara teşekkür etti.

Galatasarayın transferini yeni yenge Pan Idalgo Teixeira açıkladı

Ayrıca başka bir Galatasaray taraftarı yenge adayına "Galatasaray haberleri doğru mu?" diye sordu. Panidalgo'dun cevabı ise "Evet" oldu...

Galatasarayın transferini yeni yenge Pan Idalgo Teixeira açıkladı

MARCAO'NUN BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO
Teknik direktör Fatih Terim'in de transferine onay verdiği Marcao için kulübü Chaves'e 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

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