Galatasaray'ın Falcao transferinde Arda Turan detayı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Radamel Falcao aşkı bitmek bilmiyor. Menajer Ahmet Bulut'un yoğun mesai harcadığı Kolombiyalı yıldız ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Galatasaray tribün videosunu beğenen ve Fernando Muslera'yı takibe alan dünyaca ünlü golcü, son olarak Ahmet Bulut'u Instagram'dan takip etti. Bu gelişmelerin ardından Falcao'dan beklenmedik Arda Turan adımı geldi. İşte son gelişmeler...

6 Ağustos 2019 Salı 09:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





