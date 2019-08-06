Galatasaray'ın Falcao transferinde Arda Turan detayı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Galatasaray'ın Falcao transferinde Arda Turan detayı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Radamel Falcao aşkı bitmek bilmiyor. Menajer Ahmet Bulut'un yoğun mesai harcadığı Kolombiyalı yıldız ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Galatasaray tribün videosunu beğenen ve Fernando Muslera'yı takibe alan dünyaca ünlü golcü, son olarak Ahmet Bulut'u Instagram'dan takip etti. Bu gelişmelerin ardından Falcao'dan beklenmedik Arda Turan adımı geldi. İşte son gelişmeler...
6 Ağustos 2019 Salı 09:26
Galatasaray'ın Falcao transferinde Arda Turan detayı

Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da transfer bombası patlamak üzere.

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Galatasaray'ın Falcao transferinde Arda Turan detayı

Uzun süredir Falcao transferini bitirmek için uğraş veren sarı-kırmızılılarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın Falcao transferinde Arda Turan detayı

Daha önce Galatasaray videosunu beğenen Falcao daha sonra Muslera ve Ahmet Bulut'u takibe almıştı.

Galatasaray'ın Falcao transferinde Arda Turan detayı

Kolombiyalı golcünün Galatasaray'la ilgili hamleleri bununla sınırlı kalmadı.

Galatasaray'ın Falcao transferinde Arda Turan detayı

Cimbom hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Falcao, eski takım arkadaşı Arda Turan'ı aradı. İşte son gelişmeler...

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