Fatih Terim yıldız ismi istiyor! 'Gönderin parlatayım' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Haberler Galeri Fatih Terim yıldız ismi istiyor! "Gönderin parlatayım"

Fatih Terim yıldız ismi istiyor! "Gönderin parlatayım"

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Gelecek sezona bomba gibi bir kadro ile başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katmıştı. Farklı isimler içinde temaslarını sürdüren Aslan'da Fatih Terim'in de çok istediği o ismin yanında bir bomba daha geliyor. İşte detaylar...

6 Ağustos 2019 Salı 06:55 Güncelleme: 06.08.2019 06:55
Fatih Terim yıldız ismi istiyor! Gönderin parlatayım

Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim yıldız ismi istiyor! Gönderin parlatayım

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim derinlikli bir kadro istiyor.

Fatih Terim yıldız ismi istiyor! Gönderin parlatayım

Son olarak Aslan'ın transfer gündeminin 1 numarası haline gelen Falcao transferinden de herhangi bir sonuç alınabilmiş değil.

Fatih Terim yıldız ismi istiyor! Gönderin parlatayım

Gündemdeki Falcao ve Bakayoko'nun yanında Cimbom için iki isim daha gündeme geldi.

Fatih Terim yıldız ismi istiyor! Gönderin parlatayım

Galatasaray, kadrosunu süper yıldızlarla donatmayı sürdürüyor. Fatih Terim'in istediği oyunculardan biri de Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Hakan Çalhanoğlu.

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