Fatih Terim yıldız ismi istiyor! "Gönderin parlatayım"
Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Gelecek sezona bomba gibi bir kadro ile başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katmıştı. Farklı isimler içinde temaslarını sürdüren Aslan'da Fatih Terim'in de çok istediği o ismin yanında bir bomba daha geliyor. İşte detaylar...
6 Ağustos 2019 Salı 06:55
Güncelleme: 06.08.2019 06:55
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Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim derinlikli bir kadro istiyor.
Son olarak Aslan'ın transfer gündeminin 1 numarası haline gelen Falcao transferinden de herhangi bir sonuç alınabilmiş değil.
Gündemdeki Falcao ve Bakayoko'nun yanında Cimbom için iki isim daha gündeme geldi.
Galatasaray, kadrosunu süper yıldızlarla donatmayı sürdürüyor. Fatih Terim'in istediği oyunculardan biri de Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Hakan Çalhanoğlu.