Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Cimbom'da Gomis'in ardından bir yıldız futbolcunun daha takıma geri döneceği iddia edildi. İşte Galatasaray'daki transfer gelişmeleri ve detaylar...
26 Nisan 2020 Pazar 06:44
Güncelleme: 26.04.2020 06:44
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden bir kulüp de Galatasaray...
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Sarı-kırmızılılar bu sezon şampiyonluğa ulaşıp tekrar Şampiyonlar Ligi biletini kapmak istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de corona virüsü nedeniyle verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için ince eleyip sık dokuyor.
Kadroya yeni katılacak isimler üzerinde değerlendirmelerde bulunan Galatasaray'da 'in geri döneceği iddia edilmişti.
Gomis'in ardından bir yıldızın daha takıma döneceği iddia edildi.