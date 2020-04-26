Haberler Galeri Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor!

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tüm planlar şampiyonluğa göre yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Cimbom'da Gomis'in ardından bir yıldız futbolcunun daha takıma geri döneceği iddia edildi. İşte Galatasaray'daki transfer gelişmeleri ve detaylar...

26 Nisan 2020 Pazar 06:44 Güncelleme: 26.04.2020 06:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





