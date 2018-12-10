Galatasaraydan gönderilecek isimler belli oldu! Hasan Şaş işaret etti...

Galatasaray'dan gönderilecek isimler belli oldu! Hasan Şaş işaret etti...
Çaykur Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak. İşte devre arası ve sezon sonu takımdan gönderilecek isimler...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 11:28:39
Güncelleme: 11:45:48
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Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın, kendisini arayan dostlarına, "Bu takımın hepsi değişecek" dediği iddia edilmişti.
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Bu sözlerin ardından Sarı-Kırmızılı ekipteki kıyım listesi de belirlendi. Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray Yönetimi, birkaç isim haricinde Ocak ayı ve sezon sonunda yapılacak bütün tekliflerde gerekli kolaylığı gösterecek.
İŞTE GÖNDERİLECEK LİSTESİNDE OLANLAR Çabalamasına rağmen Muğdat Çelik'in performansı yeterli görülmedi.
Mukavelesi sezon sonunda bitecek Eren Derdiyok da ya devre arasında ya da sezon sonunda kesinlikle gidecek. Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında zaten 2 golcü transferi yapacak.
Kapasitesini gösteremeyen Feghouli, eşinden ayrıldıktan sonra bir türlü kafasını toplayamayan Maicon'un da elden çıkarılması bekleniyor.