Galatasaraydan gönderilecek isimler belli oldu! Hasan Şaş işaret etti... - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Galatasaray'dan gönderilecek isimler belli oldu! Hasan Şaş işaret etti...

Çaykur Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak. İşte devre arası ve sezon sonu takımdan gönderilecek isimler...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 11:28:39 Güncelleme: 11:45:48
Galatasaraydan gönderilecek isimler belli oldu! Hasan Şaş işaret etti...

Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın, kendisini arayan dostlarına, "Bu takımın hepsi değişecek" dediği iddia edilmişti.

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Galatasaraydan gönderilecek isimler belli oldu! Hasan Şaş işaret etti...

Bu sözlerin ardından Sarı-Kırmızılı ekipteki kıyım listesi de belirlendi. Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray Yönetimi, birkaç isim haricinde Ocak ayı ve sezon sonunda yapılacak bütün tekliflerde gerekli kolaylığı gösterecek.

Galatasaraydan gönderilecek isimler belli oldu! Hasan Şaş işaret etti...

İŞTE GÖNDERİLECEK LİSTESİNDE OLANLAR
Çabalamasına rağmen Muğdat Çelik'in performansı yeterli görülmedi.

Galatasaraydan gönderilecek isimler belli oldu! Hasan Şaş işaret etti...

Mukavelesi sezon sonunda bitecek Eren Derdiyok da ya devre arasında ya da sezon sonunda kesinlikle gidecek. Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında zaten 2 golcü transferi yapacak.

Galatasaraydan gönderilecek isimler belli oldu! Hasan Şaş işaret etti...

Kapasitesini gösteremeyen Feghouli, eşinden ayrıldıktan sonra bir türlü kafasını toplayamayan Maicon'un da elden çıkarılması bekleniyor.

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