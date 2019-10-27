HaberlerGaleriGalatasaray'daki Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde...
Galatasaray'daki Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde...
Galatasaray'da gündem Radamel Falcao... Transferi için yoğun mesai harcanan Kolombiyalı yıldızın transferi de büyük ses getirmişti. Ancak sarı kırmızılı taraftarlar El Tigre (Kaplan) lakaplı oyuncudan beklentilerini henüz alamadı. 'Müzmin sakat' seslerinin yükseldiği dünyaca ünlü oyuncu için İspanyollardan da bir haber geldi. İşte Galatasaray'daki son dakika haberi ve Falcao ayrıntısı...
27 Ekim 2019 Pazar 10:35
Güncelleme: 27.10.2019 10:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan ve camia içerisinde de önemli bir konu haline gelen Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taraftarların büyük beklenti içinde olduğu Kolombiyalı oyuncu, henüz kendisinden bekleneni verebilmiş değil...
5 maçta sahaya çıkan ve toplamda 360 dakika sahada kalan dünya yıldızı sadece 1 gol atabildi.
Falcao, Şampiyonlar Ligi'nden oynanan RealMadrid maçında ise sakatlığından ötürü forma giyemedi.
Bu olayın ardından ise sosyal medyada Falcao sesleri yeniden yükselirken taraftarlar, 'Sakat oyuncu mu aldık?' sorusu etrafında yönetimi hedef aldı.