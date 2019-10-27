Galatasaray'daki Falcao krizini böyle duyurdular! Beşiktaş derbisinde... 

Galatasaray'da gündem Radamel Falcao... Transferi için yoğun mesai harcanan Kolombiyalı yıldızın transferi de büyük ses getirmişti. Ancak sarı kırmızılı taraftarlar El Tigre (Kaplan) lakaplı oyuncudan beklentilerini henüz alamadı. 'Müzmin sakat' seslerinin yükseldiği dünyaca ünlü oyuncu için İspanyollardan da bir haber geldi. İşte Galatasaray'daki son dakika haberi ve Falcao ayrıntısı...