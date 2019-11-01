Galatasaray'da tarihi değişim ve dev kesik kararı!
Sezona büyük değişimler dahilinde start veren ancak ne ligde ne de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı yakalamayan Galatasaray'da büyük bir kadro operasyonu geliyor... Teknik direktör Fatih Terim'in Ocak ayını işaret etmesi sonrası taraftarlar ara transfer dönemini beklemeye koyulmuştu ancak değişim Ocak ayından önce başlayacak. Terim'in Çaykur Rizespor maçına çıkacağı kadro bunun en büyük örneği olacak. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri ve alınan radikal kararlar...
1 Kasım 2019 Cuma 11:44
Güncelleme: 01.11.2019 12:03
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Kötü gidişatı sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...
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Gol sıkıntısının yanı sıra mücadeleci bir oyun da ortaya koyamayan sarı kırmızılılarda Terim artık düğmeye basma kararı aldı.
Beşiktaş derbisi sonrası "Bazı oyunculara son şanslarını verdik" diyen Terim'in bu sözlerinin altında ne yattığı belli oldu.
Falcao'dan yoksun olan ve Andone ile gol arayan Aslan, orta sahada da top çevirme ve mücadele sorunu yaşıyor...
Bu anlamda mevut kadrodaki birçok oyuncuyu kızağa çekme kararı alan Terim'in en büyük kesiği takımın vazgeçilmezi olarak lanse edilen isimlerden olacak.