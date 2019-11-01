Galatasaray'da tarihi değişim ve dev kesik kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Galatasaray'da tarihi değişim ve dev kesik kararı!

Sezona büyük değişimler dahilinde start veren ancak ne ligde ne de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı yakalamayan Galatasaray'da büyük bir kadro operasyonu geliyor... Teknik direktör Fatih Terim'in Ocak ayını işaret etmesi sonrası taraftarlar ara transfer dönemini beklemeye koyulmuştu ancak değişim Ocak ayından önce başlayacak. Terim'in Çaykur Rizespor maçına çıkacağı kadro bunun en büyük örneği olacak. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri ve alınan radikal kararlar...

1 Kasım 2019 Cuma 11:44 Güncelleme: 01.11.2019 12:03
Galatasaray'da tarihi değişim ve dev kesik kararı!

Kötü gidişatı sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

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Galatasaray'da tarihi değişim ve dev kesik kararı!

Gol sıkıntısının yanı sıra mücadeleci bir oyun da ortaya koyamayan sarı kırmızılılarda Terim artık düğmeye basma kararı aldı.

Galatasaray'da tarihi değişim ve dev kesik kararı!

Beşiktaş derbisi sonrası "Bazı oyunculara son şanslarını verdik" diyen Terim'in bu sözlerinin altında ne yattığı belli oldu.

Galatasaray'da tarihi değişim ve dev kesik kararı!

Falcao'dan yoksun olan ve Andone ile gol arayan Aslan, orta sahada da top çevirme ve mücadele sorunu yaşıyor...

Galatasaray'da tarihi değişim ve dev kesik kararı!

Bu anlamda mevut kadrodaki birçok oyuncuyu kızağa çekme kararı alan Terim'in en büyük kesiği takımın vazgeçilmezi olarak lanse edilen isimlerden olacak.

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