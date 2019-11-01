Galatasaray'da tarihi değişim ve dev kesik kararı!

Sezona büyük değişimler dahilinde start veren ancak ne ligde ne de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı yakalamayan Galatasaray'da büyük bir kadro operasyonu geliyor... Teknik direktör Fatih Terim'in Ocak ayını işaret etmesi sonrası taraftarlar ara transfer dönemini beklemeye koyulmuştu ancak değişim Ocak ayından önce başlayacak. Terim'in Çaykur Rizespor maçına çıkacağı kadro bunun en büyük örneği olacak. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri ve alınan radikal kararlar...