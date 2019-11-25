Galatasaray'da savunmaya çifte takviye! Nagatomo ve Luyindama'nın yerine...

Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da bir de sakatlık furyasının başlamasıyla gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nagatomo'yla, sezonu kapatan Luyindama'nın yerine iki isim gündeme geldi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 22:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





