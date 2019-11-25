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Galatasaray'da savunmaya çifte takviye! Nagatomo ve Luyindama'nın yerine...
Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da bir de sakatlık furyasının başlamasıyla gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nagatomo'yla, sezonu kapatan Luyindama'nın yerine iki isim gündeme geldi.
25 Kasım 2019 Pazartesi 22:18
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Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray'da bu sezon yüzler gülmüyor.
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Üst üste alınan kötü sonuçların üstüne bir de sakatlıkların eklenmesi sonrası gözler devre arasına çevrildi.
Nagatomo'yu göndermeye hazırlanan Galatasaray, Lokomotif Moskova'dan Bryan Idowu'yu gündemine aldı.
Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen Rus asıllı oyuncunun, aldığı sürelerden memnun olmadığı sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.
Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu, tahminlerden çok daha uygun şartlarda devre arasında kadrosuna katabileceği yorumları yapılıyor.