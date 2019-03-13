Galatasaray'da hedef 'tekrar' tarih yazmak! - Fotomaç
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Galatasaray'da hedef 'tekrar' tarih yazmak!
Antalyaspor'u farklı geçen Galatasaray'da tüm takım mutlu sona kilitlendi. Başakşehir'in hata yapmasını pusuda bekleyen Aslan'ın artık puan kaybetmeye niyeti yok.
13 Mart 2019 Çarşamba 07:37
Galatasaray'da havalar ısındı... Taraftarların Erzurum sonrası umudu, takıma yansıdı ve Antalya 5-0 ile bozguna uğratıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönderileceği yönünde haberler çıkan Muslera, muhteşem kurtarışlarıyla, "Buradayım ve gitmeye niyetim yok" dedi.
Takımın geri kalanı, Diagne'nin üzerindeki ölü toprağı atmasına yardım etti.
1 golü ofsayttan iptal edilse de 90+3'te fileleri sarsan Senegalli moral kazandı
Takım artık kalan 9 haftada 27 puanın tamamına kilitlendi.