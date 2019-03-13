Galatasaray'da hedef 'tekrar' tarih yazmak! - Fotomaç
13 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da hedef 'tekrar' tarih yazmak!

Antalyaspor'u farklı geçen Galatasaray'da tüm takım mutlu sona kilitlendi. Başakşehir'in hata yapmasını pusuda bekleyen Aslan'ın artık puan kaybetmeye niyeti yok.

13 Mart 2019 Çarşamba 07:37
Galatasaray'da hedef 'tekrar' tarih yazmak!

Galatasaray'da havalar ısındı... Taraftarların Erzurum sonrası umudu, takıma yansıdı ve Antalya 5-0 ile bozguna uğratıldı.

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Galatasaray'da hedef 'tekrar' tarih yazmak!

Gönderileceği yönünde haberler çıkan Muslera, muhteşem kurtarışlarıyla, "Buradayım ve gitmeye niyetim yok" dedi.

Galatasaray'da hedef 'tekrar' tarih yazmak!

Takımın geri kalanı, Diagne'nin üzerindeki ölü toprağı atmasına yardım etti.

Galatasaray'da hedef 'tekrar' tarih yazmak!

1 golü ofsayttan iptal edilse de 90+3'te fileleri sarsan Senegalli moral kazandı

Galatasaray'da hedef 'tekrar' tarih yazmak!

Takım artık kalan 9 haftada 27 puanın tamamına kilitlendi.

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