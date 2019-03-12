Hıncal Uluç: "Uyuşuk Terim futbolu"
Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında Galatasaray - Antalyaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Antalyaspor'un kazanmayı hakedecek bir futbol oynadığını, Galatasaray'ın sahaya beklenmeyeceği kadar bir hücum takımı çıkardığını söyledi ve "Hücum takımı çıkardı ama gene bu seneki klasik, uyuşuk Fatih Terim futbolu oynattı" şeklinde konuştu.
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