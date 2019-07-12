Galatasaray'da Emre Mor'un alacağı ücret kriz yarattı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip 23'üncü kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da Emre Mor krizi bitmek bilmiyor. Genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozmuştu. Emre'nin bu kez sarı-kırmızılı ekipte kazanacağı para kriz yarattı.
Emre Mor'un bağlı olduğu menajerlik şirketi, milli yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray'a problem çıkardı. Sarı-Kırmızılılar, Alan transferinde olduğu gibi Emre Mor'da da menajer engeline takılabilir.
Geçtiğimiz Ocak ayında Diagne transferinden önce Alan'la masaya oturan, fakat ağır menajer kavgalarının ardından Brezilyalı yıldızla anlaşamayan Galatasaray, Emre Mor'da da aynı senaryoyu yaşıyor.
GALATASARAY MENAJER ÜCRETİ ÖDEMEDEN TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozdu.
Tıpkı Alan'da olduğu gibi futbolcunun temsilcilerini devre dışı bırakarak Emre Mor'la el sıkışan sarı kırmızılı yönetime 'WBD' engeli çıkarken, firmanın gönderdiği mektupta "Galatasaray tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde bize, anlaşmayı doğrudan kulüple müzakere etmeye çalıştığınız bildirildi.