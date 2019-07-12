Galatasaray'da Emre Mor'un alacağı ücret kriz yarattı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip 23'üncü kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da Emre Mor krizi bitmek bilmiyor. Genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozmuştu. Emre'nin bu kez sarı-kırmızılı ekipte kazanacağı para kriz yarattı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





