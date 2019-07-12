Galatasaray'da Emre Mor'un alacağı ücret kriz yarattı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'da Emre Mor'un alacağı ücret kriz yarattı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip 23'üncü kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da Emre Mor krizi bitmek bilmiyor. Genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozmuştu. Emre'nin bu kez sarı-kırmızılı ekipte kazanacağı para kriz yarattı.
12 Temmuz 2019 Cuma 11:29
Galatasaray'da Emre Mor'un alacağı ücret kriz yarattı

Emre Mor'da menajer engeline takılan Galatasaray'da yönetimde de maaş krizi yaşanıyor.

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Galatasaray'da Emre Mor'un alacağı ücret kriz yarattı

Emre Mor'un bağlı olduğu menajerlik şirketi, milli yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray'a problem çıkardı. Sarı-Kırmızılılar, Alan transferinde olduğu gibi Emre Mor'da da menajer engeline takılabilir.

Galatasaray'da Emre Mor'un alacağı ücret kriz yarattı

Geçtiğimiz Ocak ayında Diagne transferinden önce Alan'la masaya oturan, fakat ağır menajer kavgalarının ardından Brezilyalı yıldızla anlaşamayan Galatasaray, Emre Mor'da da aynı senaryoyu yaşıyor.

Galatasaray'da Emre Mor'un alacağı ücret kriz yarattı

GALATASARAY MENAJER ÜCRETİ ÖDEMEDEN TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; genç yeteneği avukatıyla beraber İstanbul'a getirten Galatasaray, sözleşme konusunda Emre ile her konuda anlaşmaya varırken WBD Menajerlik şirketinin araya girmesi tüm transfer planını bozdu.

Galatasaray'da Emre Mor'un alacağı ücret kriz yarattı

Tıpkı Alan'da olduğu gibi futbolcunun temsilcilerini devre dışı bırakarak Emre Mor'la el sıkışan sarı kırmızılı yönetime 'WBD' engeli çıkarken, firmanın gönderdiği mektupta "Galatasaray tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde bize, anlaşmayı doğrudan kulüple müzakere etmeye çalıştığınız bildirildi.

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