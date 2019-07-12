Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon

Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son yıllarda gönderdiği oyunculardan büyük kayıp yaşadı. Son olarak 4 milyon euroya alınan Eren Derdiyok, bedelsiz olarak Göztepe'ye gitti. İşte Galatasaray'ın isim isim son yıllarda transferde yaşadığı kayıplar...

12 Temmuz 2019 Cuma 10:24 Güncelleme: 12.07.2019 10:25
Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon

Son şampiyon Galatasaray, para ödeyerek aldığı birçok futbolcusunu bedelsiz göndermek zorunda kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon

Sarı-kırmızılılar, son 5 yıllık dilimde, bonservisine ciddi yatırım yaptığı bazı isimleri bedavaya elden çıkarmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon

Galatasaray'ın bonservisiyle alıp, bedavaya bıraktığı isimlerden toplamda 33.7 milyon euroluk (Yaklaşık 215 milyon lira) bir kayıp yaşadı.

Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon

İşte Galatasaray'ın son yıllarda harcama yapıp, bedavaya gönderdiği isimlerden oluşan liste:

Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon

WESLEY SNEİJDER: Hollandalı yıldız Sneijder'i 2012-13 sezonunun devre arasında 7.5 milyon euroya getiren Galatasaray, 2017-18 sezonu başında tecrübeli oyuncuyu bedelsiz bir şekilde Fransa'nın Nice takımına yolladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN