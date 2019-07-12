Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son yıllarda gönderdiği oyunculardan büyük kayıp yaşadı. Son olarak 4 milyon euroya alınan Eren Derdiyok, bedelsiz olarak Göztepe'ye gitti. İşte Galatasaray'ın isim isim son yıllarda transferde yaşadığı kayıplar...
12 Temmuz 2019 Cuma 10:24
Güncelleme: 12.07.2019 10:25
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Son şampiyon Galatasaray, para ödeyerek aldığı birçok futbolcusunu bedelsiz göndermek zorunda kaldı.
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Sarı-kırmızılılar, son 5 yıllık dilimde, bonservisine ciddi yatırım yaptığı bazı isimleri bedavaya elden çıkarmak zorunda kaldı.
Galatasaray'ın bonservisiyle alıp, bedavaya bıraktığı isimlerden toplamda 33.7 milyon euroluk (Yaklaşık 215 milyon lira) bir kayıp yaşadı.
İşte Galatasaray'ın son yıllarda harcama yapıp, bedavaya gönderdiği isimlerden oluşan liste:
WESLEY SNEİJDER: Hollandalı yıldız Sneijder'i 2012-13 sezonunun devre arasında 7.5 milyon euroya getiren Galatasaray, 2017-18 sezonu başında tecrübeli oyuncuyu bedelsiz bir şekilde Fransa'nın Nice takımına yolladı.