Galatasarayda deprem! Alan Carvalho transferi yattı - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da deprem! Alan Carvalho transferi yattı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho'nun transferi konusunda hüsran yaşadı. Uzun zamandır süren görüşmelerin olumsuz neticelendiği belirtildi.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 10:36:49 Güncelleme: 11:27:13
Galatasaray'da deprem! Forvet transferi yattı
Galatasarayda deprem! Forvet transferi yattı

Bafetimbi Gomis'in ayrılışının ardından elindeki tek forvet Eren Derdiyok'a kalan Galatasaray, İsviçreli oyuncuyu da kadro dışı bırakmıştı.

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Galatasaray'da deprem! Forvet transferi yattı
Galatasarayda deprem! Forvet transferi yattı

Ocak döneminde kadroya en az bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetim ise Alan transferinde sonuca ulaşamadı.

Galatasaray'da deprem! Forvet transferi yattı
Galatasarayda deprem! Forvet transferi yattı

BipSpor'un haberine göre Alan Carvalho transferi için 3 gün önce Dubai'ye giden yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar dönüş uçağında. İkilinin 12.30'da İstanbulda olması bekleniyor.

Galatasaray'da deprem! Forvet transferi yattı
Galatasarayda deprem! Forvet transferi yattı

Uzun süren görüşmeler neticesinde fiyat konusunda hem golcü futbolcu hem de Çin kulübü ile anlaşmanın sağlanamadığı ve görüşmelerin sona erdiği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da deprem! Forvet transferi yattı
Galatasarayda deprem! Forvet transferi yattı

500 BİN EURO'LUK FARK TRANSFERİ YATIRDI
Çin kulübünün, kendilerine önerilen 3 milyon 250 bin Euro'luk teklifin 3 milyon 750 bin Euro'ya çekilmesini istediği ifade edildi. Galatasaray yönetimi ise bu miktarı artırmaya yanaşmadığı kaydedildi.

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