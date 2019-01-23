Galatasaray'da deprem! Alan Carvalho transferi yattı
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho'nun transferi konusunda hüsran yaşadı. Uzun zamandır süren görüşmelerin olumsuz neticelendiği belirtildi.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 10:36:49
Güncelleme: 11:27:13
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Galatasaray'da deprem! Forvet transferi yattı
Bafetimbi Gomis'in ayrılışının ardından elindeki tek forvet Eren Derdiyok'a kalan Galatasaray, İsviçreli oyuncuyu da kadro dışı bırakmıştı.
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Galatasaray'da deprem! Forvet transferi yattı
Ocak döneminde kadroya en az bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetim ise Alan transferinde sonuca ulaşamadı.
Galatasaray'da deprem! Forvet transferi yattı
BipSpor'un haberine göre Alan Carvalho transferi için 3 gün önce Dubai'ye giden yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar dönüş uçağında. İkilinin 12.30'da İstanbulda olması bekleniyor.
Galatasaray'da deprem! Forvet transferi yattı
Uzun süren görüşmeler neticesinde fiyat konusunda hem golcü futbolcu hem de Çin kulübü ile anlaşmanın sağlanamadığı ve görüşmelerin sona erdiği gelen bilgiler arasında.
Galatasaray'da deprem! Forvet transferi yattı
500 BİN EURO'LUK FARK TRANSFERİ YATIRDI Çin kulübünün, kendilerine önerilen 3 milyon 250 bin Euro'luk teklifin 3 milyon 750 bin Euro'ya çekilmesini istediği ifade edildi. Galatasaray yönetimi ise bu miktarı artırmaya yanaşmadığı kaydedildi.