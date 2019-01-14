Galatasarayda Belhandanın alternatifi Oussama Tannane! - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi Oussama Tannane!

Galatasaray, Al-Ittihad'a gitmesi beklenen Belhanda'nın boşluğunu aynı özelliklere sahip bir başka Faslı yıldızla doldurmak amacında.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 01:37:13 Güncelleme: 07:54:44
Galatasarayda Belhandanın alternatifi Oussama Tannane!

Belhanda için Al-Ittihad ile anlaşan Galatasaray'ın B planı da hazır: Oussama Tannane.

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Galatasarayda Belhandanın alternatifi Oussama Tannane!

Fas basını, sarı-kırmızılıların, Faslı yıldızın boşluğunu bir başka Faslı Tannane ile dolduracağını yazdı.

Galatasarayda Belhandanın alternatifi Oussama Tannane!

Bonservisi S.Etienne'de olan ve Hollanda'nın Utrecht takımında kralık olarak forma giyen Tannane, hem orta saha, hem de sağ kanatta görev yapıyor.

Galatasarayda Belhandanın alternatifi Oussama Tannane!

13 MAÇTA 4 ASİST
Bu sezon Utrecht formasıyla 13 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki Tannane, 1 gol ve 4 asistle katkıda bulundu.

Galatasarayda Belhandanın alternatifi Oussama Tannane!

2016'da Heracles'te oynarken de G.Saray'ın gündemine gelen Tannane, Saint-Etienne'ye transfer olmuştu. Faslı futbolcu Las Palmas'ta da oynadı.

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