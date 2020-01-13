Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
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Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da şimdi gözler ayrılacak isimlere yöneldi. Ryan Babel'i kiralık olarak Ajax'a gönderen sarı-kırmızılı ekip, hafta içi iki ismin sözleşmesini feshederek yabancı sayısını 15'e düşürecek.
13 Ocak 2020 Pazartesi 22:53
Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devre arasına moralli giren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor

İlk devrede alınan kötü sonuçlar nedeniyle kadroda büyük değişime gitmesi beklenen sarı-kırmızılı ekip, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak revizyonun sinyallerini vermişti.

Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor

Takımı gençleştirmeye yönelik çalışma yapan Cimbom, RB Leipzig'den Marcelo Saracchi, Monaco'dan Henry Onyekuru ve Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor

Takımdaki yabancı sayısı 18'e çıkınca gözler ayrılacak isimlere yöneldi. Süper Lig devi ilk olarak Ryan Babel'i kiralık olarak Ajax'a gönderdi.

Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor

Steven Nzonzi'yi geri göndermesi ve Christian Luyindama'nın sözleşmesini feshetmesi beklenilen Galatasaray'da iki ayrılık daha gerçekleşti.

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