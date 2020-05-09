Galatasaray'a çifte piyango! 54 milyon... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a çifte piyango! 54 milyon...

Galatasaray'a çifte piyango! 54 milyon...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a çifte piyango vuruyor. Corona virüsü salgınının yarattığı olumsuz mali tablodan kurtulmak için futbolcularından maaş indirim talebinde bulunan sarı-kırmızılılar 2 futbolcudan gelecek parayla rahat bir nefes alacak.

9 Mayıs 2020 Cumartesi 06:36 Güncelleme: 09.05.2020 06:36
Galatasaray'a çifte piyango! 54 milyon...

Bir yandan Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alan bir yandan da corona virüsünün yarattığı olumsuz mali tablodan en az hasarla çıkmak isteyen Galatasaray'a piyango…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a çifte piyango! 54 milyon...

Sarı- Kırmızılılar eski ve mevcut oyuncusundan 7 milyon Euro (54.46 milyon TL) kasasına koymak üzere…

Galatasaray'a çifte piyango! 54 milyon...

Takvim'in haberine göre, salgın döneminde sıkıntılı günler geçiren Cimbom için Alex Telles ve Maicon'dan gelecek para ilaç olacak. Sarı-Kırmızılılar iki yıldızdan 7 milyon Euro gelir bekliyor.

Galatasaray'a çifte piyango! 54 milyon...

45 MİLYON EURO'YA GİDECEK
Cimbom, 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ta satmıştı.

Galatasaray'a çifte piyango! 54 milyon...

Porto, Telles'i büyük ihtimalle PSG'ye 45 milyon Euro'ya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon Euro gelecek…

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA