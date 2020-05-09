Galatasaray'a çifte piyango! 54 milyon...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a çifte piyango vuruyor. Corona virüsü salgınının yarattığı olumsuz mali tablodan kurtulmak için futbolcularından maaş indirim talebinde bulunan sarı-kırmızılılar 2 futbolcudan gelecek parayla rahat bir nefes alacak.
9 Mayıs 2020 Cumartesi 06:36
Güncelleme: 09.05.2020 06:36
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Bir yandan Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alan bir yandan da corona virüsünün yarattığı olumsuz mali tablodan en az hasarla çıkmak isteyen Galatasaray'apiyango…
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Sarı-Kırmızılılar eskive mevcut oyuncusundan7 milyon Euro (54.46 milyon TL) kasasına koymaküzere…
Takvim'in haberine göre, salgındöneminde sıkıntılıgünler geçiren Cimbomiçin Alex Tellesve Maicon'dan gelecekpara ilaç olacak.Sarı-Kırmızılılar ikiyıldızdan 7 milyonEuro gelir bekliyor.
45 MİLYON EURO'YA GİDECEK Cimbom, 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ta satmıştı.
Porto, Telles'i büyük ihtimalle PSG'ye 45 milyon Euro'ya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon Euro gelecek…