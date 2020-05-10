Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesinden transfer açıklaması! ''Bu kulüpler...'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesinden transfer açıklaması! ''Bu kulüpler...''

Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesinden transfer açıklaması! ''Bu kulüpler...''

Süper Lig'de yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan Galatasaray ve Trabzonspor listesindeki isimleri belirledi. İki ezeli rakip de Balıkesirspor'un gelecek vaat eden futbolcusu Rahmi Anıl Başaran isminde birleşmişti. Genç ismin bonservisini elinde bulunduran Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı teklifleri doğruladı. Anıl Başaran'dan bu teklifler üzerine transfer açıklaması geldi. İşte flaş gelişmesinin detayları...
10 Mayıs 2020 Pazar 19:10
Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesinden transfer açıklaması! ''Bu kulüpler...''

Yaz transfer sezonu öncesi Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesinden transfer açıklaması! ''Bu kulüpler...''

Bu kulüplerden Galatasaray ve Trabzonspor da kadro mühendisliği kapsamında transfer listesini hazırladı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesinden transfer açıklaması! ''Bu kulüpler...''

Corona virüsü ve Finansal Fair Play'in getirdiği mali yük nedeniyle iki ekip de transferde gelecek vaat edilen isimlere yönelmişti.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesinden transfer açıklaması! ''Bu kulüpler...''

İleriki yılların kadrosunu kurmak isteyen iki ekip de Balıkesirspor'un genç ismi Rahmi Anıl Başaran'ı transfer gündemine almıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesinden transfer açıklaması! ''Bu kulüpler...''

Genç futbolcuya Başakşehir ve Trabzonspor'un da talip olduğu öğrenilirken, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı ile Anıl Başaran'dan transfer sözleri geldi.

İşte o açıklamalar...

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