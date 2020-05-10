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Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesinden transfer açıklaması! ''Bu kulüpler...''

Süper Lig'de yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan Galatasaray ve Trabzonspor listesindeki isimleri belirledi. İki ezeli rakip de Balıkesirspor'un gelecek vaat eden futbolcusu Rahmi Anıl Başaran isminde birleşmişti. Genç ismin bonservisini elinde bulunduran Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı teklifleri doğruladı. Anıl Başaran'dan bu teklifler üzerine transfer açıklaması geldi. İşte flaş gelişmesinin detayları...

10 Mayıs 2020 Pazar 19:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





