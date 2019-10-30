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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya! Değeri şaşırttı...
Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken 4 büyük takımdan Beşiktaş ile Galatasaray zirve yarışının gerisinde kaldı. Fenerbahçe ile Trabzonspor'da ise işler ezeli rakiplerine göre yolunda... Ancak yine de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriç transferinde olduğu gibi yine karşı karşıya geldi. Peki, o isim kim? İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
30 Ekim 2019 Çarşamba 15:33
Güncelleme: 30.10.2019 15:36
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Süper Lig'in iki dev ekibi transferde karşı karşıya...
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Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle kabuk değiştiren Fenerbahçe'de beklentiler hemen hemen karşılanmış durumda...
Ancak yine de eksiklerin olduğunu kaydeden teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden bir ismin transferi için talepte bulundu.
Diğer taraftan Galatasaray ise geride kalan 9 haftada sadece 13 puan toplayabildi.
Teknik direktör Fatih Terim, kötü gidişatın ardından ara transfer döneminde ciddi bir operasyon yapılacağını duyurmuştu.