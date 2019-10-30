Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya! Değeri şaşırttı...

Süper Lig'de 9. hafta geride kalırken 4 büyük takımdan Beşiktaş ile Galatasaray zirve yarışının gerisinde kaldı. Fenerbahçe ile Trabzonspor'da ise işler ezeli rakiplerine göre yolunda... Ancak yine de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriç transferinde olduğu gibi yine karşı karşıya geldi. Peki, o isim kim? İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...