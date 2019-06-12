Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...
12 Haziran 2019 Çarşamba 09:35
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Süper Lig'de Fatih Terim'le mutlu sona ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezon öncesi transferlerin kampa yetişmesini isteyen Fatih Terim, yönetime listeyi verdi.
Gelecek sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bşr takım kurmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Orta sahaya takviye isteyen Terim, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Galatasaray yönetimi de Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde düğmeye bastı.