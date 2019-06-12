Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





