Galatasaray transferde bombayı patlatıyor - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...
12 Haziran 2019 Çarşamba 09:35
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Süper Lig'de Fatih Terim'le mutlu sona ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Yeni sezon öncesi transferlerin kampa yetişmesini isteyen Fatih Terim, yönetime listeyi verdi.

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Gelecek sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bşr takım kurmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Orta sahaya takviye isteyen Terim, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Galatasaray yönetimi de Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde düğmeye bastı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN