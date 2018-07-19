Galatasaray Tarık Çamdal'ı göndermenin yollarını arıyor
Sözleşmesi biten futbolculardan sadece Ryan Donk'la yeni sözleşme yapan, Endoğan Adili ile sözleşmesini fesheden Galatasaray, Tarık Çamdal'la da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki oyuncuya sunacağı teklif de belli oldu.
19 Temmuz 2018 Perşembe, 11:12:38
Güncelleme: 15:52:08
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Galatasaray Tarık Çamdal'ı göndermenin yollarını arıyor
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Galatasaray'a 4 sezon önce Eskişehir'den 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan ancak beklentilerin oldukça altında kalan Tarık Çamdal'la yollarını ayırmak isteyen Mustafa Cengiz yönetimi, 27 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
Galatasaray Tarık Çamdal'ı göndermenin yollarını arıyor
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Habertürk'te yer alan habere göre Cimbom'dan geride kalan 4 sezonda 4 milyon 959 bin Euro kazanan deneyimli sağ bek, 2 sezon önce kiralandığı Eskişehir'de ise 391 bin Euro'yu cebine koymuştu.
Galatasaray Tarık Çamdal'ı göndermenin yollarını arıyor
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Sarı-Kırmızılılar'la kontratı önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Tarık'a yolların ayrılmaması durumunda 1 milyon 605 bin Euro daha ödenecek. Kemer sıkma politikası uygulayan Galatasaray yönetimi ise maaşları indirmeye çalışıyor.
Galatasaray Tarık Çamdal'ı göndermenin yollarını arıyor
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Fatih Terim'in İsviçre'ye dahi götürmediği Tarık'ı kadroda düşünmeyen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray Tarık Çamdal'ı göndermenin yollarını arıyor
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"750 BİN EURO AL VE GİT"
Geçtiğimiz hafta da yıllardır oynamamasına rağmen yüksek meblağları cebine indiren Endoğan Adili'yle anlaşan yönetim, genç futbolcuyla yollarını ayırmıştı.