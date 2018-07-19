Sözleşmesi biten futbolculardan sadece Ryan Donk'la yeni sözleşme yapan, Endoğan Adili ile sözleşmesini fesheden Galatasaray, Tarık Çamdal'la da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki oyuncuya sunacağı teklif de belli oldu.