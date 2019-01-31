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Galatasaray Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi
Diagne transferinin ardından ikinci forvet hamlesi de yapan Galatasaray Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu gece yarısı İstanbul'a getirdi. Peki sarı kırmızılı yönetim Yunan golcüye ne kadar ücret ödeyecek...
31 Ocak 2019 Perşembe, 07:43:14 Güncelleme: 07:49:03
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Yunan basınına göre; 30 yaşındaki futbolcu yıllık 5 milyon 250 bin Euro alacak... Forma giydiği her karşılaşma için de 10 bin Euro alması gündemde...
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