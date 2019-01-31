Galatasaray Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi
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Galatasaray Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi

Galatasaray, Marsilya forması giyen Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu gece saatlerinde İstanbul'a getirdi. Diagne transferinin ardından ikinci forvet hamlesi yapan sarı kırmızılılar Kostas Mitroglou'nu kiralık olarak kadroya dahil edecek.

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31 Ocak 2019, Perşembe
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