Galatasaray Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi
Galatasaray, Marsilya forması giyen Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu gece saatlerinde İstanbul'a getirdi. Diagne transferinin ardından ikinci forvet hamlesi yapan sarı kırmızılılar Kostas Mitroglou'nu kiralık olarak kadroya dahil edecek.
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