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Galatasaray Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi
Diagne transferiyle ilk forvet takviyesini yapan Galatasaray'dan ikinci forvet hamlesi de geldi. Sarı kırmızılı yönetim gece saatlerinde yıldız golcü Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi.
30 Ocak 2019 Çarşamba, 12:21:18 Güncelleme: 07:29:43
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Dün akşam saatlerinde Diagne transferini duyuran sarı kırmızılılar gece saatlerinde ise Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi.
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