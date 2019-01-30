Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi

Diagne transferiyle ilk forvet takviyesini yapan Galatasaray'dan ikinci forvet hamlesi de geldi. Sarı kırmızılı yönetim gece saatlerinde yıldız golcü Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba, 12:21:18 Güncelleme: 07:29:43
Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

Devre arasında forvet transferi gerçekleştirmek için birçok futbolcu ile temasa geçen Galatasaray, son olarak rotasını Süper Lig'e çevirdi.

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Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

İki forvet takviyesi için dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim Diagne'nin ardından Yunan forveti de renklerine bağlamak üzere...

Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

Alan, Pato, Balotelli ve Benjamin Tetteh gibi isimlerle anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Marsilya forması giyen Kostas Mitroglou ile temasa geçti.

Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

İkinci forvet arayışlarını da sürdüren Galatasaray, 2. transferi de bitirdi.

Galatasaray Kostas Mitroglounu İstanbula getirdi

Dün akşam saatlerinde Diagne transferini duyuran sarı kırmızılılar gece saatlerinde ise Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi.

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