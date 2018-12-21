Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden transfere yeşil ışık

"Ara dönemde olabilecek en iyi transferleri, en iyi maliyetlerle yapmamız gerekiyor. Satmadan alamama durumu var. Böyle söyleyince taraftar feryat ediyor ama bu bir gerçek. Biz Galatasaray'ın geleceğini popülizm adına yok edemeyiz. Transfer tümüyle teknik heyetimize bağlı. Çok değerli bir teknik direktörümüz var. Galatasaraylı bir marka olan sevgili Fatih (Terim) hocamız var. Yanında da değerli çalışma arkadaşları bulunuyor. Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde, kesinlikle 'hayır' demeyiz. Bütün mesele, seçtikleri isimlerin doğru oyuncular olması ki bu da izafi. Bugün bir çiçek şurada çok iyi yetişir ancak bir metre oynattığınızda solabilir. Futbol piyasası da bir anlamda öyle, zor bir iş. Ancak samimiyetle söylüyorum, gece gündüz çalışılıyor."