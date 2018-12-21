Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden transfere yeşil ışık - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfere yeşil ışık

Mustafa Cengiz: "Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde, kesinlikle 'hayır' demeyiz. Biz 140 milyon liraya yakın bir ücreti ödeyemezdik. Ödeyemediğimiz için de sevgili Gomis ayrılmak durumunda kaldı."
21 Aralık 2018 Cuma, 11:36:51 Güncelleme: 13:21:20
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden transfere yeşil ışık

Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarların başarılı bir takım görmek istediğini vurgulayarak, "Taraftar haklı olarak hep yenilik bekler. Daha mücadeleci, daha yeni, daha başarılı bir ekip ister. Biz de istiyoruz. Çünkü biz de bir taraftarız." dedi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden transfere yeşil ışık

"Ara dönemde olabilecek en iyi transferleri, en iyi maliyetlerle yapmamız gerekiyor. Satmadan alamama durumu var. Böyle söyleyince taraftar feryat ediyor ama bu bir gerçek. Biz Galatasaray'ın geleceğini popülizm adına yok edemeyiz. Transfer tümüyle teknik heyetimize bağlı. Çok değerli bir teknik direktörümüz var. Galatasaraylı bir marka olan sevgili Fatih (Terim) hocamız var. Yanında da değerli çalışma arkadaşları bulunuyor. Teknik heyetin tespit ettiği isimler imza için önümüze geldiğinde, kesinlikle 'hayır' demeyiz. Bütün mesele, seçtikleri isimlerin doğru oyuncular olması ki bu da izafi. Bugün bir çiçek şurada çok iyi yetişir ancak bir metre oynattığınızda solabilir. Futbol piyasası da bir anlamda öyle, zor bir iş. Ancak samimiyetle söylüyorum, gece gündüz çalışılıyor."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden transfere yeşil ışık

Mustafa Cengiz, sezon başında üst üste yaşanan tersliklerden dolayı forvet transferi yapamadıklarını aktardı.

Bu konuda taraftarların kendilerine yönelik haklı eleştirileri olduğunu belirten Cengiz, "Bazen insanın yaşamında üst üste terslik olabiliyor. Bizim önümüze transfer gelmedi. Bunu suçlama adına söylemiyorum. Yani, 'Teknik heyet bize imza getirmedi, biz alamadık.' gibi bir şey demiyorum. Taraftarımız şuna inansın, hem teknik heyetimiz hem de biz çok iyi niyetle çalıştık ama maalesef planlarımız tutmadı. Yaşamda böyle şeyler olabiliyor. Ben taraftarımızdan hem bize hem de teknik heyete güvenmelerini rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden transfere yeşil ışık

Başkan Mustafa Cengiz, şartlar gereği sezon başında Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile yolları ayırmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Hem yönetim hem de teknik heyetin başarılı hiçbir futbolcuyu göndermek istemediğini anlatan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gomis dahil Galatasaray'a hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Fakat şartlar öyle gerektirdi. Biz 140 milyon liraya yakın bir ücreti ödeyemezdik. Ödeyemediğimiz için de sevgili Gomis ayrılmak durumunda kaldı. Ona da saygı gösteriyoruz, çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bu bütün futbolcular için geçerli. Maalesef her şey istediğiniz gibi olmuyor. Yaşamın gerçekleri var. Taraftar şundan emin olsun, biz Galatasaray'ın kuruşunu sokağa atmayız. Yönetim ve teknik heyet olarak transfer döneminde elimizden geleni yapacağız."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden transfere yeşil ışık

Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa odaklandıklarını vurgulayarak, "Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan başka hiçbir şey bizi teselli etmez. Kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in gösterdiği doğrultuda, yabancı takımlarla oynama hedefimiz var." diye konuştu.

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