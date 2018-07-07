Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz üç isim hakkında konuştu
Mustafa Cengiz basın toplantısında, UEFA'nın kadro kısıtlamasının kendilerini etkilemeyeceğini söyledi. Cengiz o sohbeti şöyle anlattı: "Fatih Hoca ile görüştük. 21 kişiyle de Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geleni yaparız" dedi.
7 Temmuz 2018 Cumartesi, 00:43:03
Güncelleme: 10:03:27
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz üç isim hakkında konuştu
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Cimbom'da başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte basın toplantısı düzenledi. UEFA kararından, Donk'un sözleşmesine, Muğdat'tan Nagatomo'ya kadar birçok konuda detaylı bilgi paylaştı. İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri:
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz üç isim hakkında konuştu
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'21 ASLAN YETER DEDİ'
"Göreve başladıktan sonra transferin bitimine az kalmıştı. Fatih Terim 'Başkan merak etme, bu kadroyla çıkar aslanlar gibi oynarız dedi. Uçağın burnunu kaldırdık. Şimdi de UEFA'nın kısıtlamaları var. Fatih hoca, Galatasaray'ın başını yere indirmeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde 21 kişiyle de elimizden geleni yaparız" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz üç isim hakkında konuştu
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KİRALIK YA DA TAKAS
"Trezeguet ve Ahmed Musa'yı istiyoruz. Bizi zora sokmayacak futbolcuların peşindeyiz. Trezeguet'nin sözleşmesi var. Bu konuda beklentimiz takas formülü. Emre Akbaba için de aynısı geçerli. Takas formülüyle olabilir. Ahmed Musa'yı da ancak kiralık olarak kadromuza katabiliriz. Taraftarımız Florya'ya güvensin, Abdurrahim Albayrak'a güvensin. Balon transfer yapmayız"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz üç isim hakkında konuştu
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'DONK ÖLÜMÜNE OYNADI ALDIĞI PARAYI HAKETTİ'
"Donk'un sözleşmesinde ev tutakları, uçak paraları vardı. Biz onları yok ettik. Menajer alacağı da ücretinin içinde. Donk'a Arap ülkelerinden teklifler geliyordu. O sezonun ikinci yarısında sakatlığını bahane etmedi, ölümüne de oynadı. Boştaydı ama bizden imza parası da istemedi. Hak etti parasını"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz üç isim hakkında konuştu
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'SÜPERMEN DEĞİLİZ AMA...'
"Biz gelmeden önce herkes UEFA'dan men cezası alacağımızı söylüyordu. Süpermen değiliz ama geldik ve bir şeyleri düzelttik. Devletimizin desteğiyle 147 milyon TL sermaye artışı yaptık. İdmanı izleyen taraftarımızdan 1 milyon TL kazandık. UEFA çok etkilendi"