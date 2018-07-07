Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz üç isim hakkında konuştu

'DONK ÖLÜMÜNE OYNADI ALDIĞI PARAYI HAKETTİ'

"Donk'un sözleşmesinde ev tutakları, uçak paraları vardı. Biz onları yok ettik. Menajer alacağı da ücretinin içinde. Donk'a Arap ülkelerinden teklifler geliyordu. O sezonun ikinci yarısında sakatlığını bahane etmedi, ölümüne de oynadı. Boştaydı ama bizden imza parası da istemedi. Hak etti parasını"