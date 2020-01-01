Galatasaray Andone'nin yerine süper golcüyü kiralıyor
Süper Lig'in ilk yarısında hücum hattında gol kısırlığı çeken Galatasaray çareyi ara transferde buldu. Sarı-kırmızılı takım sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin yerine sürpriz bir golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor...
1 Ocak 2020 Çarşamba 10:01
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Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray'da, gerek Falcao gerekse sakatlanan Andone'nin gol yollarındaki etkisizliği dikkat çekmişti.
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Golcülerinden beklenen katkıyı alamayan Cimbom, ilk yarının son haftasında Antalyaspor ağlarına iki gol birden atarak ikinci yarı için olumlu sinyaller veren Falcao'nun yanına sürpriz bir golcüyü getirmek istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray devre arasında hücum hattında kan değişikliğine gidecek...
Teknik direktör Fatih Terim'in, şok sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Udinese'de oynayan Okaka'nın kiralanmasını istediği öğrenildi.
İki sezondur Udinese'de forma giyen Okaka bu sezon 13 resmi karşılaşmanın 11'inde ilk 11'de oynadı. 30 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri sarsarken 1 kez de asist yaptı.