Fatih Terimin unutulmaz açıklamaları - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fatih Terim'in unutulmaz açıklamaları

    Galatasaray'ın teknik direktörü ve yaşayan efsanesi Fatih Terim, olaylı derbinin ardından sert ifadeler içeren açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar akıllara Terim'in unutulmaz demeçlerini getirdi. İşte o unutulmaz sözler...
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 23:07:36 Güncelleme: 23:09:51
    Fatih Terimin unutulmaz açıklamaları

    ''Benim kitabımda vazgeçmek de yenilmek de yoktur... Ben kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabul edenleri siler atarım. Kaybetse de sonuna kadar mücadele edenler benim her zaman yanımda olacak ve onlar sonunda mutlaka kazanacak.''

    (2012 yılında Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçından önce)

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    Fatih Terimin unutulmaz açıklamaları

    ''Ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm.''

    (2007 yılında Türkiye'nin Malta ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından)

    Fatih Terimin unutulmaz açıklamaları

    ''Çocuklar, erteleme kararını öğrenince asidi kaçmış kolaya döndüler''

    (1998 yılında Türkiye ile İtalya arasındaki siyasi kriz sebebiyle ertelenen Juventus maçından önce)

    Fatih Terimin unutulmaz açıklamaları

    ''Ben 40 senemi vermişim, bundan sonra da bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Eskisinden daha fazla hırslıyım şu anda. Eğer Fatih Terim varsa, adaletin olduğu yerden vardır. Ben yıllarca kendi haksızlığımı da ifade ettim''

    (2013 yılında tribünlere gönderildiği Mersin İdmanyurdu maçının ardından)

    Fatih Terimin unutulmaz açıklamaları

    ''Hakkımı helal etmiyorum. VAR'da Barış Şimşek var. Geçen sezon burada Galatasaray'ı eleyen Barış Şimşek. Başka kimse yok demek ki... Kendisine de [Fırat Aydınus] söyledim. Ya Allah aşkına, bırak oynayalım ya. Bekçi gibi zatturu zutturu devamlı çalıyorsun.''

    (2-2 sona eren olaylı Fenerbahçe maçının ardından)

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