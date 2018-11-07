Fatih Terimin unutulmaz açıklamaları

Fatih Terim'in unutulmaz açıklamaları
''Benim kitabımda vazgeçmek de yenilmek de yoktur... Ben kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabul edenleri siler atarım. Kaybetse de sonuna kadar mücadele edenler benim her zaman yanımda olacak ve onlar sonunda mutlaka kazanacak.''
(2012 yılında Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçından önce)
''Ben 40 senemi vermişim, bundan sonra da bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Eskisinden daha fazla hırslıyım şu anda. Eğer Fatih Terim varsa, adaletin olduğu yerden vardır. Ben yıllarca kendi haksızlığımı da ifade ettim''
(2013 yılında tribünlere gönderildiği Mersin İdmanyurdu maçının ardından)
''Hakkımı helal etmiyorum. VAR'da Barış Şimşek var. Geçen sezon burada Galatasaray'ı eleyen Barış Şimşek. Başka kimse yok demek ki... Kendisine de [Fırat Aydınus] söyledim. Ya Allah aşkına, bırak oynayalım ya. Bekçi gibi zatturu zutturu devamlı çalıyorsun.''
(2-2 sona eren olaylı Fenerbahçe maçının ardından)