Fatih Terimin unutulmaz açıklamaları

''Benim kitabımda vazgeçmek de yenilmek de yoktur... Ben kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri ve yenilgiyi baştan kabul edenleri siler atarım. Kaybetse de sonuna kadar mücadele edenler benim her zaman yanımda olacak ve onlar sonunda mutlaka kazanacak.''

(2012 yılında Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçından önce)