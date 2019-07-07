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Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarına başladı. Kadrosuna birçok yıldız futbolcuyu katan Cimbom'da Fernando'nun Sevilla ile anlaşması, Ndiaye'nin ayrılığı sonrasında orta sahaya takviye yapılacak. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia edilmişti. Fatih Terim ise yıldız futbolcuyla ilgili kararı verdi.
7 Temmuz 2019 Pazar 10:07
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Fatih Terim tecrübeli futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...
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