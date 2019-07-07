Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarına başladı. Kadrosuna birçok yıldız futbolcuyu katan Cimbom'da Fernando'nun Sevilla ile anlaşması, Ndiaye'nin ayrılığı sonrasında orta sahaya takviye yapılacak. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia edilmişti. Fatih Terim ise yıldız futbolcuyla ilgili kararı verdi.
7 Temmuz 2019 Pazar 10:07
Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı

Ryan Babel, Adem Büyük, Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda orta sahaya takviye yapılacak.

Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı

Yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, eski Fenerbahçeli Mehmet Topal'ın kadroya katılacağı iddia edilmişti.

Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı

Fatih Terim tecrübeli futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...

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Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı

Fernando'nun Sevilla ile anlaşması, Ndiaye'nin ayrılığı sonrasında G.Saray'ın bonservisi elinde olan Mehmet Topal'ı gündemine aldığı ortaya atıldı.

Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı

Ancak Topal için girişimde bulunulmadığı belirtildi.

Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı

Fatih Terim'in orta sahada öncelikle kadrodaki genç isimlere şans vermek istediği ifade edildi.

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