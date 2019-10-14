Fatih Terim'den flaş Emre Mor kararı!

Fatih Terim'in milli takıma aldığı ve kısa sürede parlattığı genç yetenek şu ana kadar bekleneni bir türlü verememişti. İstanbulspor ile yapılan özel maçta bir gol atan genç yetenekten hazır olması istendi.

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