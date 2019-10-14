Fatih Terim'den flaş Emre Mor kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den flaş Emre Mor kararı!

Son şampiyon Galatasaray'da bu sezon işler istendiği gibi gitmiyor. Ligde oynadığı 7 maçta 10 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar ligin 10. sırasında yer alıyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim de bu kötü gidişata dur demek için radikal kararlar almaya karar verdi. Fatih Terim sezon başında Celta Vigo'dan takıma kattığı Emre Mor'la ilgili sürpriz bir karara imza attı.
14 Ekim 2019 Pazartesi 08:04
Fatih Terim'den flaş Emre Mor kararı!

Milli ara sonrasında hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir trafiğe girecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kulübeye deyim yerindeyse "sefer görev emri" verdi.

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Fatih Terim'den flaş Emre Mor kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları, şu ana kadar fazla süre alamayan ve hamle oyuncusu konumunda bulunan isimleri ilk 11'e hazırlıyor.

Fatih Terim'den flaş Emre Mor kararı!

O oyuncular arasında da taraftarın en çok görmek istediği isim ise sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'dan transfer edilen Emre Mor.

Fatih Terim'den flaş Emre Mor kararı!

Fatih Terim'in milli takıma aldığı ve kısa sürede parlattığı genç yetenek şu ana kadar bekleneni bir türlü verememişti. İstanbulspor ile yapılan özel maçta bir gol atan genç yetenekten hazır olması istendi.

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Fatih Terim'den flaş Emre Mor kararı!

BAYRAM DA GÖREVE

Babel ve Feghouli gibi isimlerde gerek formsuzluğu gerek yorgunluğa bağlı olarak rotasyona gitmeyi düşünen Fatih Terim, ayrıca savaşçı bir oyun sergileyen Ömer Bayram'ı da on bire almayı düşünüyor.

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