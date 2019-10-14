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Fatih Terim'den flaş Emre Mor kararı!
Son şampiyon Galatasaray'da bu sezon işler istendiği gibi gitmiyor. Ligde oynadığı 7 maçta 10 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar ligin 10. sırasında yer alıyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim de bu kötü gidişata dur demek için radikal kararlar almaya karar verdi. Fatih Terim sezon başında Celta Vigo'dan takıma kattığı Emre Mor'la ilgili sürpriz bir karara imza attı.
14 Ekim 2019 Pazartesi 08:04
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Fatih Terim'in milli takıma aldığı ve kısa sürede parlattığı genç yetenek şu ana kadar bekleneni bir türlü verememişti. İstanbulspor ile yapılan özel maçta bir gol atan genç yetenekten hazır olması istendi.
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